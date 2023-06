Un millionnaire qui a donné au travail 1,4 million de livres sterling critiqué pour avoir rejoint les fanatiques de Just Stop Oil en mars

Le donateur du TRAVAIL, Dale Vince, a été critiqué hier pour avoir rejoint les manifestants de Just Stop Oil lors d’une marche lente devant le Parlement, provoquant le chaos automobile.

Le magnat de l’énergie a même été vu donner un coup de poing à un officier de police lors de la marche alors qu’il dirigeait des éco-guerriers les qualifiant de «courageux» alors que les hauts conservateurs exigent que les travaillistes lui rendent son argent.

Le magnat de l’énergie Dale Vince a été vu en train de frapper un policier lors d’une marche Just Stop Oil 1 crédit

L’éco-zélote a été fustigé pour avoir rejoint les manifestants de Just Stop Oil lors d’une marche lente Crédit : Tom Bowles

Cette décision embarrassera davantage Sir Keir Starmer, dont le parti a reçu près de 1,4 million de livres sterling du magnat vert alors que le groupe fait campagne contre les nouvelles licences de combustibles fossiles.

Quatre personnes ont été arrêtées lors de la marche alors qu’elles refusaient de se conformer aux instructions des flics de quitter la route – avec Vince parmi un groupe d’activistes les acclamant alors qu’ils étaient conduits vers des fourgons de police en attente.

Cela vient après que le Premier ministre Rishi Sunak a accusé le patron travailliste de permettre aux « éco-zélotes » d’écrire la politique énergétique du parti et de dépendre d’autres pays pour notre approvisionnement énergétique.

La vice-présidente conservatrice Nickie Aiken, députée, a déclaré: «Les manifestants de Just Stop Oil n’ont clairement aucune honte. Leurs actions égoïstes mettent en danger des vies et des moyens de subsistance.

« Il est temps que le parti travailliste décide s’il soutient ces éco-fanatiques ou ces travailleurs acharnés. Fermer les yeux n’est plus une option.

« Ils devraient rendre les 1,5 million de livres sterling de Dale Vince et dénoncer les perturbations et les activités criminelles de Just Stop Oil. »

Le syndicat GMB a sauvagement dénoncé les travaillistes au sujet de leur plan visant à mettre fin aux nouvelles licences pétrolières et gazières de la mer du Nord, les qualifiant de « naïfs » et risquant de créer un « bord de falaise ».

M. Vince a déclaré hier : « Je suis ici pour soutenir les gens incroyablement courageux de Just Stop Oil. Ils mettent eux-mêmes et leur liberté en jeu.

« Je les soutiens d’autres manières, dans les médias et avec des dons, mais je pensais que je ferais plus.

« Je ne peux pas imaginer que cela fera une grande différence pour Keir Starmer, c’est son propre homme et moi aussi. J’espère que cela ne nuira pas [Labour] mais je ne peux pas ne pas parler.

Les travaillistes se sont engagés à cesser de délivrer des licences pour de nouvelles explorations pétrolières et gazières en mer du Nord s’ils remportent les prochaines élections.

Mais Sir Keir a décrit le groupe comme « erroné » et « arrogant ».

Une porte-parole de Sir Keir a déclaré: « Keir a été franc dans sa condamnation de Just Stop Oil qui, selon lui, a mis des vies et des moyens de subsistance en danger.

« L’idée qu’ils ont influencé notre politique est pour les oiseaux. »