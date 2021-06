UN MILLIONNAIRE et sa femme ont tous deux été retrouvés morts dans une piscine sur « l’île de la mort » en Thaïlande, où deux routards britanniques ont été assassinés.

Le propriétaire de l’hôtel Rakeshwar Sachathamakul, 59 ans, et sa femme Anshoo, 55 ans, avaient prévu de séjourner dans un complexe sur l’île de Koh Tao, où Hannah Witheridge et David Miller auraient été assassinés par un riche Thaïlandais en 2014.

Le couple a été retrouvé mort dans la piscine de l’hôtel par leur fils Crédit : ViralPress

Rakeshwar et Anshoo étaient tous deux indiens de nationalité thaïlandaise Crédit : ViralPress

Le couple, qui étaient tous deux indiens de nationalité thaïlandaise, ont tous deux été retrouvés morts flottant dans la piscine vendredi soir – le même jour où ils se sont enregistrés.

Le fils du couple, Rashkwar Sachathamakul, 34 ans, a déclaré qu’il était revenu d’une promenade sur la plage pour voir ses parents dans la piscine.

Il a appelé le personnel de l’hôtel à l’aide, a-t-il dit, mais le couple serait mort lorsqu’il a été retiré de l’eau.

La police a déclaré aujourd’hui que les caméras de vidéosurveillance de l’hôtel de luxe « ne fonctionnaient pas » le jour du décès du riche couple.

Le major de police Jiraphob Puridech a déclaré que le couple était assis au bar de la piscine avant d’aller nager ensemble, tandis que leur fils marchait dehors sur la plage.

“Après l’enregistrement du couple à l’hôtel, ils ont passé du temps au bar de la piscine, puis sont allés dans la piscine, tandis que leur fils est parti se promener le long de la baie de Shark.”

« La vidéosurveillance de la zone ne fonctionnait pas depuis plusieurs mois en raison d’un manque d’entretien, mais les agents recueillent maintenant des preuves grâce aux caméras installées dans d’autres parties de l’hôtel », a-t-il déclaré.

« La piscine était également censée être vide, car elle a été fermée en raison des restrictions de Covid-19. »

La piscine du complexe de Koh Tao, où le couple avait prévu de séjourner avec leur fils Crédit : ViralPress

La belle île est populaire auprès des touristes pour les vacances et la plongée sous-marine Crédit : Getty – Contributeur

Koh Tao a été surnommée « l’île de la mort » en raison de la série de décès de touristes Crédit : ViralPress

Il n’y avait aucun signe de lutte autour de la scène, a-t-il déclaré, l’enquête initiale suggérant que le couple s’était noyé en raison de la profondeur de la piscine – qui pouvait atteindre 10 pieds de profondeur à une extrémité.

Rakeshwar a été découvert allongé près de l’échelle de la piscine, tandis que sa femme a été retrouvée dans une zone où l’eau n’avait qu’un mètre de profondeur.

La police a déclaré qu’aucun membre du personnel de l’hôtel ne se trouvait dans la région lorsque l’incident a eu lieu.

Le major de police Jiraphob a déclaré que l’enquête porterait sur la profondeur de la piscine et l’état de santé du couple, ainsi que sur un éventuel acte criminel.

Le colonel de police Wiracharn Khunchaikaew, un autre officier travaillant sur l’affaire, a déclaré que le couple n’était peut-être pas au courant de la profondeur de la piscine, qui servait auparavant de zone d’entraînement à la plongée.

Le fils du couple, Ratish, a déclaré que son père souffrait de diabète, d’hypertension et d’apnée obstructive du sommeil.

Les corps ont été transportés à l’hôpital général de la police pour une autopsie et une confirmation de l’état de santé.

Rakeshwar était le PDG et propriétaire de l’hôtel Novotel Phuket Kamala Beach sur l’île de Phuket, et possédait l’immeuble Bangkapi Mansion à Bangkok et.

L’appel sanglant des victimes de l’île de la mort thaïlandaise Les autorités thaïlandaises déclarent un responsable informatique Ben Harrington, 32 ans, s’est cassé le cou lorsqu’il s’est écrasé contre un pylône électrique lors d’une balade nocturne en cyclomoteur sur l’île en août 2012. Mais sa mère pense qu’il a été agressé car le portefeuille et la montre manquaient. Une autopsie au Royaume-Uni a découvert plus tard que Ben était décédé d’une aorte sectionnée – une rupture de la plus grande artère du corps – plutôt que d’une fracture du cou. Nick Pearson, 25 ans, a été retrouvé flottant dans une baie insulaire, au pied d’une chute de 50 pieds le jour du Nouvel An 2014. Malgré les allégations d’une chute, il n’avait aucun os cassé. Alors que la police a exclu un acte criminel, la famille de Nick, qui affirme que les policiers n’ont enquêté sur aucun témoin, pense qu’il a été assassiné. Hannah Witheridge, 23 ans, de Norfolk et David Miller, 24 ans, de Jersey ont été matraqués à mort avec une houe en bois alors qu’ils retournaient à leur chambre d’hôtel tard dans la nuit. Hannah a également été violée lors de l’attaque de septembre 2014. Français Dimitri Povse, 29 ans, a été retrouvé pendu dans un bungalow de l’île le jour du Nouvel An 2015. Sa mort a été qualifiée de suicide, mais la police n’a pas pu expliquer pourquoi ses mains étaient liées dans le dos. Plus tard ce mois-ci, diplômé Christina Annesley, 23 ans, serait décédée de causes naturelles après avoir mélangé des antibiotiques qu’elle prenait pour une infection pulmonaire avec de l’alcool. Cependant, aucun rapport toxicologique n’a été réalisé. En mars 2015 touriste russe Valentina Novozhyonova, 23 ans, a disparu de son auberge de jeunesse à Koh Tao à la mi-février, déclenchant une perquisition policière. Elle s’était enregistrée à l’auberge le 11 février et devait partir le 16 février – mais ne l’a pas fait. Quelques jours plus tard, le personnel a vérifié sa chambre pour découvrir que son téléphone portable, son passeport et son appareil photo avaient tous été oubliés. Maçon Luc Miller a été trouvé au fond d’une piscine au Sunset Bar à Sairee Beach en janvier 2016. Sa famille a accusé la police thaïlandaise de dissimulation. routard belge Élise Dallemagne, 30 ans, a été retrouvé pendu dans les collines de l’île le 28 avril 2017. Allemand Bernd Grotsch, 47 ans, a été retrouvé mort à son domicile au fin fond de la jungle dans la partie Mae Haad de Koh Tao.

Il a également été directeur général de Wireform AN (Thaïlande) Co, un fabricant de ressorts de précision et de pièces en plastique pour l’automobile et d’autres industries.

Les résultats de l’examen post mortem devraient être publiés dans deux semaines, tandis que les enquêtes sont en cours.

Koh Tao a été surnommée « l’île de la mort » à la suite d’une série de morts mystérieuses très médiatisées de dizaines de touristes.

La belle île est populaire auprès des touristes pour les vacances et la plongée sous-marine, mais elle est également bien connue pour ses familles locales influentes et puissantes, la corruption de la police et ses relations avec la mafia.

Les Britanniques Hannah Witheridge, 23 ans, de Norfolk, et David Miller, 24 ans, de Jersey, ont été matraqués à mort avec une houe en bois en 2014 alors qu’ils restaient sur l’île, alors qu’ils retournaient à leur chambre d’hôtel tard dans la nuit.

Hannah a également été violée lors de l’attaque.

En 2015, les travailleurs birmans Zaw Lin et Wai Phyo ont été condamnés à mort pour les meurtres de David et Hannah.

Cependant, cette affaire était embourbée dans des allégations de dissimulation et d’expertise médico-légale mal gérée.

Les deux hommes ont affirmé avoir été torturés par la police royale thaïlandaise pour qu’ils avouent – et Human Rights Watch a qualifié les verdicts de culpabilité de « profondément troublants ».

En 2015, les travailleurs birmans Zaw Lin et Wai Phyo ont été condamnés à mort pour les meurtres de David et Hannah Crédit : Document à distribuer

Hannah Witheridge, ci-dessus, et David Miller ont été assassinés sur l’île en 2014 Crédit : PA : Association de la presse

