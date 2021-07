Un millionnaire de Louisiane plaide pour un complot visant à kidnapper son ex-femme

LAFAYETTE, Louisiane – Un millionnaire local a plaidé coupable à des accusations d’enlèvement après que des responsables ont déclaré qu’il avait orchestré l’enlèvement de son ex-femme, un complot qui a mal tourné lorsque les deux hommes qu’il a embauchés se sont noyés près de Baton Rouge en essayant d’échapper à la police.

Lawrence Michael Handley a plaidé coupable lundi à deux chefs d’enlèvement au deuxième degré et à un chef de tentative d’enlèvement au deuxième degré. Il faisait face à une accusation d’enlèvement aggravé, passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Il risque jusqu’à 35 ans, une peine qui sera déterminée par un juge à une date ultérieure, a déclaré son avocat, Kevin Stockstill.

Les autorités ont déclaré que Handley avait organisé l’enlèvement en août 2017 de son ex-femme dans leur maison de Lafayette.

Le couple s’est marié en 2006, selon les archives judiciaires, mais les choses sont devenues instables en 2017 lorsque plusieurs ordonnances d’interdiction ont été déposées.

Handley a demandé le divorce en avril 2017. Il a allégué que sa femme l’avait attaqué ou menacé à plusieurs reprises et avait engagé un tueur à gages pour le tuer, tandis que sa femme affirmait que Handley avait tenté de suivre son téléphone, d’accéder à son courrier électronique et d’installer des logiciels espions sur son ordinateur.

Il lui aurait également envoyé des textes menaçants avant l’enlèvement, selon des documents.

Handley a engagé deux hommes, Sylvester Bracey et Arsenio Haynes, pour commettre le crime.

Le 6 août 2017, Bracey et Haynes se sont rendus au domicile des couples, au sud de Lafayette. Alors que la femme de Handley rendait visite à un parent adolescent et à un ami, les ravisseurs embauchés se sont introduits de force dans la maison avec des armes de poing semi-automatiques, selon des documents judiciaires.

« Les ravisseurs ont menotté (la femme), placé un sac sur sa tête et l’ont retirée de force de la maison », selon un document judiciaire. Les hommes ont ensuite commencé à la menacer, la torturer et la maltraiter alors qu’ils se rendaient à leur destination, selon le document.

Bracey et Haynes ont menotté le voisin et l’adolescent et les ont laissés à l’intérieur. Ils ont ensuite conduit la camionnette avec la femme à l’intérieur vers Baton Rouge.

Les choses ont basculé lorsqu’un équipement renversé a provoqué un important embouteillage. Bracey et Haynes ont conduit sur l’accotement de la route pour s’éloigner de la circulation, mais ont été vus par un adjoint du shérif en congé.

L’adjoint a suivi la camionnette jusqu’à ce qu’elle atteigne une autoroute. Au lieu de tourner à gauche, où ils auraient pu emprunter plusieurs chemins, les deux hommes ont tourné à droite dans un cul-de-sac.

La camionnette s’est retrouvée coincée dans une zone marécageuse, alors Bracey et Haynes, tous deux âgés de 27 ans, ont renfloué et ont couru dans les bois voisins. Ils ont sauté dans le canal Intracoastal, où leurs corps ont été retrouvés moins d’un jour plus tard. Une arme à feu a été trouvée dans un tuyau voisin qui, selon les autorités, appartenait à l’un des hommes.

Les adjoints du shérif de la paroisse d’Iberville ont trouvé la femme de Handley à l’arrière de la camionnette.

La police a trouvé Handley dans un hôtel le 11 août 2017. Il a tenté d’affréter un avion, selon les dossiers du tribunal.

Le détective du département de police de Lafayette, Jared Istre, a trouvé une vidéo de Handley planifiant l’enlèvement et les listes de contrôle que Handley a faites, selon le bureau du procureur de district.

L’homme de 53 ans a initialement plaidé non coupable pour cause d’aliénation mentale, mais a été reconnu mentalement apte à subir son procès.

« Nous pensons simplement que c’est un résultat équitable. C’est une résolution équitable de l’affaire. M. Hanley a pu accepter la responsabilité », a déclaré son avocat, Stockstill. « J’espère que cela permettra de clore les victimes et ne leur fera pas subir un procès, ce qui aurait été un événement assez stressant. Nous n’avions pas envie de leur faire revivre ces événements. »

La victime était satisfaite du résultat, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de la République.

« Le plaidoyer résout l’affaire sans que les victimes aient à revivre leur épreuve », a déclaré le 15e procureur adjoint de la justice, Alan Haney, dans un communiqué. « L’État attend avec impatience de présenter des preuves supplémentaires lors de l’audience de détermination de la peine. »

Handley a connu le succès commercial très tôt dans l’industrie de la technologie. Il était millionnaire à l’âge de 30 ans, aidant à lancer des entreprises qui vendaient des vitamines, des suppléments énergétiques et des crèmes au calcium.

Suivez Ashley White sur Twitter : @AshleyyDi.