Voici les pires et les plus obsolètes conseils que les jeunes devraient ignorer, et que faire à la place :

Tout au long de mes épreuves et de mon parcours pour devenir un millionnaire autodidacte, auteur de best-sellers PDG et investisseur, la seule clé de la prospérité était de ne pas jouer la sécurité.

Il n’y a qu’une poignée de choses que vous pouvez casser dans la vingtaine et que vous ne pouvez pas réparer dans la trentaine. La seule façon d’avoir une chance d’être la prochaine Taylor Swift est de croire que vous sera être, et de ne pas s’inquiéter de ce qui se passe si vous échouez.

Mieux encore, utilisez vos compétences et votre passion pour démarrer une entreprise. Cela peut sembler fou, mais avec une semaine de concentration intense, vous pouvez utiliser l’IA pour lancer un entreprise gagnant 10 000 $ par mois . Et puis vous n’aurez pas à vous soucier des licenciements.

Enfin, le conseil le plus important que tout jeune devrait connaître : l’argent est roi.

Économisez de l’argent et préservez autant de liquidités que possible. Si cela signifie louer ou vivre à la maison, c’est bien. Le marché du logement devrait subir une importante correction qui pourrait mettre des années à se résorber.

Et dans un environnement fortement inflationniste, il est plus important d’économiser de l’argent que de s’endetter. Dette de carte de crédit parmi les personnes âgées de 18 à 25 ans est également au taux le plus élevé par rapport à tout autre groupe d’âge, alors soyez plus prudent avec les dépenses excessives.

Matt Higgin est un investisseur et PDG de Entreprises RSE. Il a commencé sa carrière en tant que plus jeune attaché de presse de l’histoire de New York, où il a aidé à gérer la réponse de la presse mondiale lors du 11 septembre. Le livre de Matt, « Brûlez les bateaux : jetez le plan B par-dessus bord et libérez tout votre potentiel » est sorti maintenant. Suivez-le sur Twitter et Instagram.

