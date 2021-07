Un millionnaire admet l’enlèvement bâclé de sa femme après que des hommes de main aient été embauchés pour l’enlever NOYER en fuyant la police

UN MILLIONNAIRE a reconnu l’enlèvement bâclé de sa femme après que les deux hommes de main qu’il avait engagés pour l’enlever se soient noyés alors qu’ils fuyaient la police.

Lawrence Michael Handley aurait demandé à Sylvester Bracy et Arsenio Haynes, tous deux âgés de 27 ans, d’enlever son ex-femme Schanda.

Lawrence Michael Handley a avoué le kidnapping bâclé de sa femme Crédit : Bureau du shérif de la paroisse Lafayette

Schanda, en compagnie de son ex, avait été kidnappée sous la menace d’une arme à leur domicile en août 2017 Crédit : Facebook/Lawrence Michael Handley

Les autorités ont déclaré que les deux hommes, originaires de Jackson, dans le Mississippi, se sont noyés après avoir apparemment sauté dans l’Intracoastal Waterway en Louisiane alors qu’ils tentaient d’échapper à un adjoint du shérif en congé.

La femme de Handley a été retrouvée vivante dans la camionnette qu’ils ont abandonnée, a confirmé la police.

Elle avait été kidnappée sous la menace d’une arme à leur domicile en août 2017, rapporte The Advocate. Elle aurait été torturée pendant le voyage avec un sac sur la tête.

Sa fille, qui avait 14 ans à l’époque, et un voisin étaient également à la maison au moment de l’enlèvement ; ils auraient également été menottés pendant l’épreuve.

Schanda a déclaré au New York Times : « J’espère que lorsqu’il sera condamné, il se verra infliger 35 ans de prison.

« Je pense que ma vie, ma liberté, se terminent quand il sort.

« Je savais qu’il venait me chercher.

« Il avait perdu la tête, comme s’il était déterminé à ce que nous soyons ensemble. »

Handley, 53 ans, était millionnaire de la technologie à l’âge de 30 ans.

Mais il a commencé à boire beaucoup, a perdu la majeure partie de son argent et n’a pas pu voir ses enfants, selon des informations locales.

Il a également aidé à créer des entreprises qui vendaient des vitamines, des suppléments énergétiques et des crèmes au calcium, et a fondé les centres de traitement Townsend Recovery. Cette chaîne a été vendue en 2015 dans le cadre d’un accord d’une valeur de plus de 21 millions de dollars.

Handley a accepté un accord de plaidoyer plus tôt cette semaine, plaidant coupable à deux chefs d’accusation d’enlèvement au deuxième degré et un de tentative d’enlèvement au deuxième degré.

Selon les termes négociés, toutes les peines doivent être purgées simultanément, la plus longue possible étant de 35 ans, a déclaré le juge Scott Privat.

Les procureurs ont accepté d’abandonner les charges supplémentaires, y compris le meurtre au deuxième degré.

Handley aurait demandé à Sylvester Bracy, sur la photo, et à Arsenio Haynes, tous deux âgés de 27 ans, d’enlever son ex-femme Crédit: Département du shérif de West Baton Rouge