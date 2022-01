« Un million d’enfants vont mourir » : le Royaume-Uni est invité à débloquer l’aide non dépensée pour l’Afghanistan | Nouvelles du monde

M. Slater dirige Nomad Concepts Group et a déclaré que l’envoi de fonds dans le pays devait être géré avec soin par la communauté internationale.

« La vente d’organes est horrible et ils rapportent environ 3 000 $ (2 240 £) sur le marché noir en ce moment. »

Sir Mark a ajouté: « Ce n’est pas seulement une question de moralité et d’humanité – qu’il n’est pas acceptable d’imposer une punition collective à 40 millions de personnes pour des choses qu’ils n’ont pas faites – cela va également être contre-productif car cela contrariera davantage les gens, il créera des griefs. »

Elle a ajouté: « Nous devons trouver un moyen de restaurer l’économie en Afghanistan sans mettre de l’argent entre les mains des talibans et nous avons beaucoup d’expérience dans ce domaine. »

La baronne Valérie Amos, également ancienne sous-secrétaire générale des Nations Unies aux affaires humanitaires, a déclaré à Sky News : « Le programme alimentaire mondial estime que si nous n’apportons pas d’urgence de l’argent dans le pays et n’aidons pas les gens, il y aura trois millions d’enfants de moins de cinq ans qui seront confrontés à la malnutrition aiguë d’ici mars.

Il a ajouté que si les gens « ont raison d’être préoccupés » par les talibans, le prix en est payé par les enfants et les femmes innocentes.

L’Afghanistan a actuellement des milliards de son propre argent bloqués à l’extérieur du pays, gelés par des gouvernements étrangers, qui, selon lui, pourraient être libérés pour payer directement les enseignants et les agents de santé.

« La grande majorité de la population meurt de faim et c’est la raison pour laquelle les gens ont recours à ces mesures extrêmes.

Sir Mark Lowcock, ancien sous-secrétaire général de l’ONU aux affaires humanitaires, a déclaré à Sky News: « Cette série d’histoires graphiques, convaincantes et déchirantes est vraiment la pointe de l’iceberg de ce qui se passe en Afghanistan en ce moment.

Le pays est tellement affamé et sa population si désespérée que les parents ont dû vendre leurs enfants et leurs reins juste pour survivre.

En août dernier, le gouvernement britannique promis de doubler l’aide envoyée au pays mais seulement 145 millions de livres sterling sur 286 millions de livres sterling ont été dispersés jusqu’à présent, ce qui signifie que près de la moitié du montant reste non dépensé et que l’exercice financier se termine en avril.

Des Afghans innocents, dont des millions d’enfants qui n’ont rien à voir avec le régime, sont menacés de famine, ont averti d’anciens chefs de l’ONU, appelant le gouvernement britannique à débloquer des millions de fonds d’urgence non dépensés.

