Un million de personnes signent une pétition appelant Biden à annuler la dette étudiante

Austin Hossfeld et sa femme, Hayley. Photo: Austin Hossfeld

Chaque jour, Austin Hossfeld tape les mêmes mots dans Google: «Biden» et «prêts étudiants». « Souvent, ce sont les mêmes articles », a déclaré Hossfeld, 26 ans. «Je les ai relus. « La nuit, j’en parle à ma femme. » Comme tant d’autres Américains, le résident de Carroll, dans l’Ohio, est impatient de recevoir de nouvelles informations sur ce que le président Joe Biden décidera de faire, le cas échéant, à propos du pays. 1,7 billion de dollars solde impayé du prêt étudiant. Récemment, la recherche en ligne de Hossfeld l’a conduit à une pétition de Change.org appelant le président à annuler toute cette dette. En savoir plus sur Personal Finance:

Le département d’État dit que 80% du monde n’est pas sûr. Ce qu’il faut savoir Il l’a signé. Donc avoir plus de 1 million d’autres personnes. «C’est une évidence pour aider la vie de millions de personnes», a-t-il déclaré. Lors de la campagne électorale, Biden a déclaré qu’il soutenait l’annulation de 10000 dollars de prêts étudiants pour tous les emprunteurs, mais plus récemment, il a demandé à son secrétaire à l’Éducation de préparer une note sur son autorité légale pour effacer jusqu’à 50000 dollars chacun pour tous. C’est après qu’il a fait face à la pression croissante d’autres démocrates, y compris le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer de New York et la sénatrice Elizabeth Warren, du Massachusetts, pour aller plus loin. De plus en plus, les emprunteurs font également partie de ceux qui demandent le pardon du président. Erin O’Brien, professeur agrégé de science politique à l’Université du Massachusetts à Boston, a déclaré que la pétition attirera probablement l’attention de la Maison Blanche.

«Les chiffres comptent», a déclaré O’Brien. « C’est ce qui émeut les politiciens. » Vote montre que les deux tiers des Américains soutiennent une forme de remise de prêt étudiant. Cependant, seuls 4 sur 10 pensent que toute la dette devrait être annulée. Les détracteurs de la remise des prêts étudiants affirment que cela ne stimulerait pas significativement l’économie, puisque les diplômés des collèges ont tendance à être des salariés plus élevés qui réorienteraient probablement leurs paiements mensuels vers des économies plutôt que vers des dépenses supplémentaires. D’autres disent qu’un jubilé serait injuste pour ceux qui ont déjà remboursé leur dette d’études ou n’ont jamais contracté de prêt. Ces emprunteurs « pourraient penser que leur frugalité était punie », a déclaré Noah Smith, chroniqueur pour Bloomberg, récemment a écrit. Les partisans affirment que les emprunteurs étaient déjà en difficulté avant la crise de santé publique – avec plus d’un sur quatre en défaut de paiement ou en cas de défaut de paiement – et qu’après plus d’un an de taux de chômage record, cette douleur n’a fait que s’aggraver.

Comment pouvez-vous avancer dans la vie avec ce genre de dette? Christine Angélique emprunteur de prêt étudiant

«Avant le début de la crise de la santé publique de Covid-19, la dette étudiante était déjà un frein à l’économie nationale, pesant le plus lourd sur les communautés noires et latines, ainsi que sur les femmes», plus de 400 organisations, dont l’American Civil Liberties Union et l’American Civil Liberties Union Psychological Association, écrit dans une lettre à la Maison Blanche en avril. « L’annulation de la dette administrative permettra de réaliser de réels progrès sur vos priorités en matière d’équité raciale, de reprise économique et de campagne de secours Covid-19. » Hossfeld et sa femme, Hayley, ont une dette étudiante d’environ 50 000 $. Il est diplômé de Université dominicaine de l’Ohio en 2017 avec un diplôme en informatique, et travaille maintenant comme technicien dans un laboratoire. Il trouve le travail ennuyeux et veut devenir enseignant à la place. Mais il a peur de retourner à l’école et de s’endetter davantage.

«Je me sens coincé», dit-il. Lui et sa femme aimeraient aussi avoir un enfant, mais ils craignent de ne pas pouvoir payer les frais de garde d’enfants et de santé lorsqu’ils doivent investir 800 $ par mois pour leurs prêts étudiants. « Parlez de relance », a déclaré Hossfeld, si Biden annulait leur dette. «Huit cents dollars de plus par mois, pour moi, ce serait incroyable», a-t-il déclaré. «Cela me permettrait de fonder une famille et d’obtenir un emploi différent. « Je rêve à ce sujet. »

« Cela a été vraiment déprimant »

Christine Angelique de Portland, Oregon, a signé le Change.org pétition après que sa mère le lui ait transmis. Le solde de sa dette étudiante est supérieur à 168 000 $. Depuis qu’Angélique a obtenu en 2010 un diplôme en design d’intérieur de l’Art Institute of Portland, elle n’a pas été en mesure de décrocher un emploi à temps plein. La chaîne des collèges à but lucratif a été critiquée pour avoir induit en erreur les étudiants sur leurs programmes et leurs résultats de carrière. «J’ai fini par travailler beaucoup d’emplois à temps partiel et saisonniers», a déclaré Angélique, 43 ans. « Cela a été vraiment déprimant. » En 2017, elle a déposé son bilan en raison de sa dette de carte de crédit, qu’elle a dit qu’elle avait accumulée pour couvrir les factures et les biens essentiels sans un chèque de paie régulier et adéquat. Elle n’a pas été en mesure de rembourser ses prêts étudiants dans le cadre de la procédure.