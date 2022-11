Un million de jeunes familles en précarité énergétique en 2023

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Plus d’un million de jeunes familles en Angleterre seront en situation de précarité énergétique d’ici le printemps, selon de nouveaux chiffres partagés avec L’indépendant.

Le nombre de familles avec enfants de moins de cinq ans vivant dans la précarité énergétique passera de 860 000 à 1 050 000 lorsque les changements annoncés dans le budget d’automne entreront en vigueur à partir d’avril, a estimé la End Fuel Poverty Coalition of Charities.

Les factures de gaz et d’électricité devraient à nouveau monter en flèche après que le chancelier Jeremy Hunt a révélé que la garantie des prix de l’énergie augmenterait le 1er avril, faisant passer les coûts annuels moyens de 2 100 £ à 3 000 £.

La coalition, dont les membres incluent Save the Children et la Fondation Joseph Rowntree, a mis en garde contre une «crise humanitaire» néfaste pour la santé si un nombre croissant de familles sont obligées d’éteindre leur chauffage.

Les parents ont dit L’indépendant sur les terribles choix auxquels ils sont déjà confrontés entre se chauffer ou manger, tandis que les dirigeants d’organisations caritatives ont déclaré qu’un nombre croissant d’enfants vont à l’école avec froid et faim.

“Chaque jour, des parents viennent me dire qu’ils n’ont pas pu allumer le chauffage depuis des jours”, a déclaré William McGranaghan, directeur de l’association caritative de crise Dad’s House. “Leurs enfants sont assis à la maison dans des vestes, sans repas chauds – c’est destructeur d’âme.”

La proportion de familles en Angleterre avec de jeunes enfants (0 à 4 ans) qui sont en situation de précarité énergétique passera de 35% à 42% à partir du 1er avril, a indiqué la coalition.

Un ménage est défini comme étant en situation de précarité énergétique si la quantité nécessaire pour chauffer sa maison le pousse en dessous du seuil de pauvreté officiel, soit moins de 60 % du revenu médian du Royaume-Uni.

La coalition a constaté que près de 200 000 familles supplémentaires avec de jeunes enfants seront poussées en dessous de cette ligne à partir d’avril, sur la base d’une analyse de la hausse prévue des prix de l’énergie, du soutien gouvernemental ciblé et des statistiques démographiques officielles.

Simon Francis, coordinateur de la End Fuel Poverty Coalition, a déclaré que les «souffrances» auxquelles beaucoup sont déjà confrontés cet hiver s’aggraveraient lorsque les prix augmenteraient à nouveau en avril 2023.

“Les chiffres montrent que les prédictions d’une crise humanitaire pour les enfants coincés dans des maisons froides sont désormais une possibilité très réelle, la pauvreté énergétique provoquant une crise de santé publique”, a-t-il déclaré.

Il fait suite à la récente étude de l’Institute of Health Equity de l’University College London – qui a averti que des millions d’enfants pourraient voir leur développement compromis par la « crise humanitaire » de l’aggravation de la précarité énergétique.

Nick – un père célibataire de l’ouest de Londres qui s’occupe de ses trois filles âgées de 6, 10 et 13 ans – a déclaré qu’il avait été obligé de s’appuyer sur une banque alimentaire chaque semaine pour pouvoir recharger son compteur à prépaiement.

“Nous n’avons le chauffage qu’une à deux heures par jour, donc les enfants doivent mettre des pulls quand il fait froid”, a-t-il déclaré, estimant que les coûts énergétiques mensuels sont passés de 200 £ à plus de 300 £ depuis l’été.

Nick a ajouté: “Sans l’aide de Dad’s House avec des colis alimentaires, je ne serais pas en mesure de continuer à recharger le compteur – cela engloutit tout ce que je mets. Je suis un penseur positif, mais c’est un vrai souci si les prix du gaz remonter l’année prochaine.

Nick avec ses filles (de gauche à droite) Cressida, Jasmin et Sasha (Fourni)

Angi, une femme de 46 ans du Shropshire qui a un fils de 10 ans, paie environ 100 £ par mois en factures d’énergie. Mais elle est également endettée envers son fournisseur et « redoute » que les coûts augmentent à nouveau en avril.

“Si mon fils est à l’école, je vais m’asseoir et avoir froid”, a déclaré la mère, sans travail pour des raisons médicales. « Si mon fils est à l’intérieur, j’essaie de réchauffer la pièce, puis de l’éteindre et de m’asseoir avec des couvertures. J’ai une condition médicale qui fait que si j’ai froid, j’ai mal mais je n’ai pas le choix.

Angi a également cessé de s’acheter des vêtements, a réduit ses douches et n’a qu’un seul repas par jour pour que son fils puisse manger trois fois. “Tant que mon garçon est nourri et en bonne santé, c’est tout ce qui m’importe pour être honnête”, a-t-elle ajouté.

Angi, mère de 46 ans dans le Shropshire, a du mal à payer ses factures de chauffage (Fourni)

Les nouveaux chiffres partagés avec L’indépendant révèlent également que la majorité des locataires du secteur privé seront en précarité énergétique dès le printemps en raison de l’augmentation des coûts de chauffage.

Les hausses des prix du gaz et de l’électricité à venir en avril plongeront 420 000 autres locataires privés dans la précarité énergétique, portant le nombre total à 2,3 millions. Cela signifie que plus de 52 % des locataires privés seront en situation de précarité énergétique.

Le secrétaire fantôme du Labour pour le climat, Ed Miliband, a déclaré: «Ces nouvelles statistiques choquantes sur la pauvreté énergétique rappellent brutalement que la crise des factures énergétiques n’a pas disparu – des millions de personnes se demanderont comment elles pourront payer 3 000 livres sterling au printemps.

“Il est honteux que ce gouvernement attende trois ans pour lancer un programme d’isolation des maisons”, a-t-il ajouté sur un engagement pris lors du budget d’investir dans des mesures d’efficacité énergétique à partir de 2025.

M. Miliband a déclaré que le plan d’isolation du Labour aurait aidé les familles à économiser jusqu’à 1 000 £ sur leurs factures annuelles “au moment où Rishi Sunak a même levé le petit doigt”.

National Energy Action (NEA) a récemment averti que les factures d’énergie moyennes augmenteraient de 40% par rapport aux niveaux actuels en avril, lorsque les 400 £ de paiements d’escompte sur les factures d’énergie accordés à tous les ménages prendront fin.

M. Hunt a annoncé de nouveaux paiements de coût de la vie de 900 £ pour les personnes bénéficiant de prestations sous condition de ressources, de 300 £ pour les retraités et de 150 £ pour les personnes bénéficiant de prestations d’invalidité en 2023. Mais la NEA a mis en garde contre les «grandes lacunes» dans le soutien – en particulier parmi ceux sur les faibles revenus et non sur les prestations.

Sarah Woolnough, directrice générale de l’association caritative Asthma and Lung UK, a déclaré que les infections respiratoires pourraient “prospérer” à des températures plus froides si un nombre croissant de personnes vulnérables ne pouvaient pas se permettre un chauffage suffisant l’année prochaine.

Elle a averti: “Les enfants peuvent être particulièrement à risque car leurs poumons sont moins bien développés, donc s’ils contractent une infection, ils sont plus susceptibles de tomber gravement malades.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le gouvernement comprend que c’est une période difficile, c’est pourquoi nous avons agi rapidement pour fournir un soutien avec la garantie du prix de l’énergie, permettant d’économiser environ 900 £ cet hiver au ménage typique.

Ils ont ajouté: «Cela s’ajoute aux 400 £ fournis aux ménages pour réduire leurs factures d’énergie et aux 1 200 £ fournis aux ménages les plus vulnérables. Le gouvernement examine comment soutenir les ménages à partir d’avril 2023, en concentrant le soutien sur ceux qui en ont le plus besoin.