Un milliardaire va vendre 25 000 bouteilles de vin d’une valeur de 50 millions de dollars | Nouvelles du monde

Une collection de vins considérée comme la plus précieuse jamais vendue – d’une valeur estimée à 50 millions de dollars (41 millions de livres sterling) – sera bientôt mise aux enchères.

La collection contient au total 25 000 bouteilles de vin provenant des caves du milliardaire de l’électronique Pierre Chen.

Il devrait être mis en vente dans cinq ventes aux enchères dédiées par Sotheby’s sur une période de 12 mois, intitulées ensemble The Epicurean’s Atlas.

Image:

Pierre Chen. Photo : Sotheby’s





Les bordeaux rouges représentent les lots les plus précieux, avec deux mathusalems de 1985 (bouteilles de six litres) du vignoble de La Tache évalués jusqu’à 190 000 $ (155 000 £) chacun.

Une bouteille rare de Château Petrus 1982, un bordeaux rouge, est estimée à environ 65 000 $ (53 000 £).

Des bordeaux blancs et des champagnes millésimés Dom Pérignon et Krug sont également proposés à la vente dans le cadre de la collection.

Les ventes aux enchères, qui s’étendront dans le monde entier, débuteront et se termineront à Hong Kong, avec d’autres à Paris, Beaune (l’une des principales régions viticoles de France) et New York.

La première, qui se tiendra en novembre de cette année, offrira une vision plus large de l’étendue et de la qualité de la collection mise en vente.

Les autres enchères se concentreront sur des régions ou des types de vins spécifiques.

Image:

Une bouteille de six litres de Romanéé-Conti La Tâche 1985 est estimée entre 120 000 et 190 000 dollars (98 500 et 155 000 £). Photo : Sotheby’s





Image:

Domaine Armand Rousseau Chambertin 1990 (12 bouteilles), estimé entre 4 000 et 6 000 $ (3 300 £ – 4 900 £) la bouteille. Photo : Sotheby’s





M. Chen est le fondateur et président de Yageo, un fabricant de composants électroniques dont les pièces se retrouvent dans tout, des téléphones mobiles aux tablettes PC en passant par les voitures.

Sa valeur nette est estimée à 5,4 milliards de dollars, selon Forbes.

En savoir plus sur Sky News :

Un garçon de 17 ans retenu pour avoir poignardé Croydon

Lineker soutient de nouvelles règles pour les présentateurs de la BBC

Dans les camps de torture russes en Ukraine

« Pour moi, le vin est le 9ème art », a déclaré M. Chen dans un communiqué. « C’est la seule forme d’art que l’on peut consommer, en utilisant des sens que d’autres formes d’art ne font généralement pas appel, comme le goût et l’odorat, et cela nécessite de la créativité de la part du propriétaire. »

L’homme d’affaires taïwanais a acquis sa « collection encyclopédique » sur une période de 40 ans, selon la maison de ventes, et les bouteilles vendues ne représenteraient qu’une fraction de celle-ci.

« C’est une cave dans laquelle chaque bouteille de vin a une histoire », a déclaré Nick Pegna, responsable des vins et spiritueux de la maison de vente aux enchères, la décrivant comme « la collection de vins ultime ».