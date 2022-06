Un milliardaire ukrainien poursuit la Russie devant un tribunal des droits de l’homme

L’homme le plus riche d’Ukraine a intenté lundi une action en justice contre la Russie devant le plus haut tribunal européen des droits de l’homme, demandant une indemnisation pour ce qu’il a qualifié de milliards de dollars de pertes commerciales depuis l’invasion russe.

Rinat Akhmetov, propriétaire de l’aciérie d’Azovstal dans la ville de Marioupol où des combattants ukrainiens ont défié des semaines de bombardements russes, a poursuivi la Russie pour “violations graves de ses droits de propriété” devant la Cour européenne des droits de l’homme, sa holding System Capital Management (SCM) a dit.

Il a déclaré qu’Akhmetov demandait également une ordonnance du tribunal “empêchant la Russie de s’engager dans de nouveaux blocus, pillages, détournements et destructions de céréales et d’acier” produits par ses entreprises.

“Le mal ne peut pas rester impuni. Les crimes de la Russie contre l’Ukraine et notre peuple sont flagrants, et leurs coupables doivent être tenus responsables”, a déclaré le SCM citant Akhmetov.

“Le pillage des produits d’exportation de l’Ukraine, y compris les céréales et l’acier, a déjà entraîné une hausse des prix et des gens qui meurent de faim dans le monde entier. Ces actions barbares doivent cesser et la Russie doit payer intégralement.”

Interrogé sur la poursuite, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie n’était plus sous la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme.

“Nous avons laissé la (juridiction) des documents pertinents. Par conséquent, ici, la réponse est absolument évidente”, a-t-il déclaré.

La Russie a précédemment rejeté les allégations ukrainiennes de vol de territoires qu’elle a occupés au cours de ce qu’elle appelle une opération militaire spéciale en Ukraine.

Le magazine Forbes a estimé la valeur nette d’Akhmetov à 15,4 milliards de dollars en 2013. Depuis lors, son empire commercial a été frappé par l’invasion russe du 24 février et par des années de combats dans l’est de l’Ukraine depuis que les séparatistes soutenus par la Russie se sont emparés du territoire en 2014.

Akhmetov a déclaré le mois dernier que sa société Metinvest, le plus grand sidérurgiste ukrainien, avait subi des pertes de 17 à 20 milliards de dollars en raison du bombardement par la Russie de ses aciéries à Marioupol. Le montant final serait déterminé dans le cadre d’un procès, a-t-il déclaré.



