Un milliardaire s’excuse pour les remarques de Boris Johnson sur la Chine – médias

Michael Bloomberg a reconnu que les invités d’une conférence à Singapour avaient été “insultés ou offensés” par l’ancien Premier ministre britannique

Le milliardaire new-yorkais Michael Bloomberg aurait été contraint de s’excuser auprès d’invités lors d’une conférence d’affaires à Singapour après que l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a prononcé un discours condamnant la Chine en tant que “autocratie coercitive”.

L’ancien maire de New York et candidat démocrate à l’élection présidentielle a reconnu devant les quelque 500 hommes d’affaires et diplomates asiatiques présents au Bloomberg New Economy Forum que certains invités avaient peut-être été “insulté ou offensé” par les commentaires de Johnson, a rapporté The Guardian vendredi. “À ceux d’entre vous qui ont été bouleversés et préoccupés par ce que l’orateur a dit, vous avez mes excuses”, Bloomberg a déclaré, ajoutant que les remarques incendiaires de l’ex-Premier ministre étaient “ses pensées et ses pensées seules.”

Le problème était le discours d’après-dîner de Johnson mardi, lorsqu’il a sévèrement critiqué les gouvernements de la Chine, de la Russie et d’autres pays. Il a décrit les deux puissances mondiales comme “États monoculturels” et “anciennes tyrannies communistes”. Pékin et Moscou « faire preuve d’un franc mépris de la primauté du droit international », il a ajouté, et “l’année dernière ont démontré les immenses limites de leurs systèmes politiques par les erreurs désastreuses qu’ils ont commises.”

Lire la suite Boris Johnson a annulé une nouvelle offre de Premier ministre à cause de l’argent – News 24

Johnson, qui a été contraint de démissionner de son poste de Premier ministre en juillet au milieu de multiples scandales, se serait enfui avec un tel discours sur son propre terrain, a spéculé The Guardian. Mais s’adressant aux dirigeants régionaux lors d’une conférence à Singapour, “La majorité des pays asiatiques sont beaucoup plus favorables à la Chine et partagent de solides liens économiques et diplomatiques.”

Un porte-parole de Johnson s’est tenu près du discours, disant au Guardian, “M. Johnson est ferme dans sa critique de l’autoritarisme et de l’autocratie – y compris en Russie et en Chine – et continuera de l’être. Il continuera à plaider la cause de la liberté et de la démocratie sur la scène mondiale.

Les invités de la conférence ont appelé son discours “choquant” et “belligérant.” “Les gens se sentaient clairement mal à l’aise” a déclaré un participant au journal. “Il a utilisé un langage très peu diplomatique sur la Chine, lors d’une conférence en Asie. Un ancien ministre britannique des affaires étrangères et premier ministre aurait dû savoir mieux.

LIRE LA SUITE: Un milliardaire pressenti pour un poste au Pentagone

Johnson a prononcé son discours la veille au soir où l’actuel Premier ministre britannique, Rishi Sunak, prévoyait de rencontrer le président chinois Xi Jinping lors du sommet du G20 en Indonésie. La réunion a été annulée, ce qu’un porte-parole du gouvernement britannique a accusé “problèmes d’horaires”.