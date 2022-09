Un milliardaire russe inculpé pour s’être soustrait aux sanctions américaines, 3 autres personnes dans un stratagème présumé visant à faire naître un enfant dans les États

Un oligarque milliardaire russe ayant des liens avec le Kremlin a été accusé par le gouvernement fédéral d’avoir violé les sanctions américaines avec trois autres personnes qui ont travaillé pour que son enfant naisse aux États-Unis, a déclaré le ministère de la Justice.

Oleg Deripaska, 52 ans, fait l’objet de sanctions américaines imposées par le département du Trésor depuis 2018. Il était accusé d’avoir agi pour ou au nom d’un haut responsable russe et avait opéré dans le secteur énergétique de l’économie russe.

Deripaska était propriétaire et contrôleur de Basic Element Limited, une société privée d’investissement et de gestion utilisée pour faire avancer ses divers intérêts commerciaux.

“Comme le révèlent les accusations d’aujourd’hui, tout en servant l’État russe et le secteur de l’énergie, Oleg Deripaska a cherché à contourner les sanctions américaines par des mensonges et des tromperies pour tirer profit du mode de vie américain et en tirer profit”, a déclaré la sous-procureure générale Lisa O. Monaco dans un communiqué. déclaration.

LE PRÉSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE AUX RÉGIONS UKRAINIENNES DE L’ANNEXE 4 LORS DE LA CÉRÉMONIE DU VENDREDI

Les procureurs fédéraux ont déclaré qu’il avait conspiré avec d’autres pour échapper aux sanctions pendant plusieurs années et avait utilisé illégalement le système financier américain pour conserver trois propriétés de luxe.

Olga Shriki, 42 ans, une résidente du New Jersey est la seule des quatre en garde à vue. Elle est accusée d’avoir tenté d’aider Ekaterina Olegovna Voronina, qui est également accusée, d’être entrée aux États-Unis pour donner naissance à l’enfant de Deripaska.

Les autorités ont déclaré que Deripaska avait dépensé des centaines de milliers de dollars pour permettre à son enfant de naître aux États-Unis, afin que l’enfant puisse profiter du système de santé américain et des avantages d’un droit de naissance américain. L’enfant, à sa naissance, a reçu la nationalité américaine.

Dans un effort pour dissimuler le nom du père de l’enfant, les trois coaccusés ont légèrement mal orthographié le nom de famille de l’enfant, selon un acte d’accusation descellé jeudi.

Les autorités exigent que Deripaska et ses co-accusés confisquent des actifs aux États-Unis – dont une propriété à Washington, DC, et deux propriétés à Manhattan.

L’administration Biden a intensifié ses efforts pour sanctionner les milliardaires russes et d’autres partisans du président russe Vladimir Poutine à la suite de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par Moscou plus tôt cette année.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.