Un milliardaire russe dans la plus grande bataille de divorce en Grande-Bretagne dit qu’il est enfin parvenu à un accord avec son ex-femme

Un milliardaire dans la plus grande bataille de divorce de Grande-Bretagne dit qu’il est enfin parvenu à un accord avec son ex-femme.

L’oligarque russe Farkhad Akhmedov, 66 ans, affirme que Tatiana Akhmedova a accepté « un règlement artistique et en espèces » d’une valeur d’environ 150 millions de livres sterling.

Farkhad Akhmedov affirme que Tatiana Akhmedova a accepté « un règlement artistique et en espèces » d’une valeur d’environ 150 millions de livres sterling

Mme Akhmedova a reçu 453 millions de livres sterling par un juge de la Haute Cour de Londres en 2016 Crédit : PA : Association de la presse

Mme Akhmedova, à la fin de la quarantaine, a reçu 453 millions de livres sterling d’un juge de la Haute Cour de Londres en 2016.

Mais M. Akhmedov n’a pas payé et elle a intenté une action en justice ici et à l’étranger dans le but de retrouver et de saisir des actifs, dont un superyacht de 350 millions de livres sterling.

Il a dit que parce qu’ils ne sont pas britanniques et ne se sont pas mariés ici, un juge britannique n’aurait pas dû prendre une décision concernant l’argent.

Un porte-parole de M. Akhmedov a déclaré hier soir: « Tatiana s’est retrouvée avec pas un centime de plus que ce que son ex-mari lui avait offert il y a six ans. »

Il est entendu que la Russe Mme Akhmedova, qui vit à Londres, devra payer 74,5 millions de livres sterling à ses bailleurs de fonds, Burford Capital – réduisant encore son paiement.

Elle et Burford Capital ont été approchées pour commentaires.