Un milliardaire russe à l’origine d’une armée de mercenaires en Ukraine a confronté Poutine au fait d’avoir bâclé la guerre, selon un rapport

Le magnat russe Yevgeniy Prigozhin a rencontré Poutine en privé ce mois-ci, a rapporté le Washington Post.

Il a déclaré que Prigozhin, fondateur du groupe Wagner, a critiqué la gestion de la guerre en Ukraine.

Une telle rencontre serait un rare moment de dissidence pour Poutine. Prigozhin a nié que cela se soit produit.

Le milliardaire russe qui a fondé le célèbre groupe paramilitaire Wagner a confronté le président russe Vladimir Poutine au sujet de la mauvaise gestion de la guerre en Ukraine, deux responsables américains familiers avec l’affaire a déclaré au Washington Post.

Yevgeniy Prigozhin a rencontré Poutine en privé plus tôt en octobre pour exprimer sa dissidence alors que la Russie enregistrait des pertes et des échecs croissants face à la contre-offensive de l’Ukraine, selon The Post.

Le point de vente a rapporté que l’échange était considéré comme suffisamment important pour être inclus dans un briefing quotidien sur les renseignements fourni au président Joe Biden.

La rencontre avait déjà été signalée, y compris par Insider, citant les reportages de The Post, mais sans le nom de Prigozhin.

Selon le rapport de renseignement, Prigozhin a déclaré que le ministère russe de la Défense appuyait trop les mercenaires de Wagner tout en leur apportant un soutien insuffisant, selon The Post.

Dans une déclaration au Post, Prigozhin a nié avoir parlé à Poutine et a déclaré qu’il n’avait pas le droit de critiquer l’armée russe.

“Premièrement, je n’ai pas communiqué personnellement avec Vladimir Vladimirovitch Poutine ni récemment ni dans un avenir prévisible”, a-t-il déclaré au Post via son service de presse. “Je n’ai pas critiqué la gestion des Forces armées de la Fédération de Russie pendant le conflit en Ukraine. Par conséquent, je ne peux rien commenter.”

Les experts disent que la réunion privée était une indication que Prigozhin est suffisamment à l’aise pour discuter de questions sensibles avec Poutine et que son influence grandit.

“Des gens comme Prigozhin voient maintenant une chance de saisir la bague en laiton”, a déclaré Fiona Hill, une ancienne haut responsable de la Maison Blanche, au Post. “Cela montre vraiment que le système est sous pression lorsque les gens commencent à se pousser comme ça.”

Le groupe Wagner est une organisation mercenaire russe qui a été liée à des massacres et des atrocités dans des villes ukrainiennes comme Bucha et a également été accusé d’avoir commis des crimes de guerre dans d’autres pays, dont la Libye et la Syrie.

Après des années passées à garder le silence sur ses liens avec l’organisation, Prigozhin a reconnu plus tôt ce mois-ci qu’il l’avait en fait fondée, Politique étrangère rapportée.

Prighozin n’est pas le seul loyaliste de Poutine à critiquer l’armée russe dans le cadre du conflit en cours.

Après que l’Ukraine a repris des pans de territoire dans sa région du nord-est de Kharkiv le mois dernier, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a suggéré que l’armée avait commis des “erreurs” et que Poutine n’était peut-être pas au courant de ce qui se passait sur le terrain, Le Guardian a rapporté.