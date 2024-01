Un milliardaire ridiculise l’avertissement de Trump contre tout don à la campagne Haley

Le milliardaire de Wall Street, Clifford Asness, a défendu sa collecte de fonds pour la candidate républicaine à la présidentielle Nikki Haley après que Donald Trump ait promis d’exclure tous ses donateurs du « camp MAGA ».





«J’ai contribué très tôt et de manière significative à Nikki et je pensais avoir fait mon travail. Mais si les contributions passées ne me qualifient pas pour être « exclu » de son culte RINO (oui, ce ne sont que les républicains de nom), je devrai peut-être contribuer davantage maintenant », a déclaré Asness dans un message sur X vendredi.

Asness, directeur des investissements chez AQR Gestion de Capitalfait partie des principaux donateurs qui co-organisent une collecte de fonds pour Haley à New York le 30 janvier. L’événement, qui sera également organisé par d’autres milliardaires de Wall Street Stanley Druckenmiller, Ken Langone et Henry Kravis, est destiné à donner un coup de pouce à la vie de Haley. campagne de longue haleine avant les élections primaires dans son État d’origine, la Caroline du Sud, le mois prochain, où Trump occupe actuellement la première place des sondages.

Alors que Haley et Trump sont les deux seuls candidats majeurs encore dans la course républicaine, l’ancien président reste le principal candidat dans les sondages nationaux après s’être classé premier au caucus de l’Iowa et aux élections primaires du New Hampshire. Mais cela n’a pas empêché les donateurs d’affluer vers Haley. Stand for America Fund Inc., qui soutient Haley, a levé 50,1 millions de dollars au cours des six derniers mois de 2023, outrage le super comité d’action politique de la campagne Trump d’environ 5 millions de dollars.

Les deux opposants ont multiplié leurs attaques l’un contre l’autre ces dernières semaines. L’original de Trump Vérité sur les réseaux sociaux Cette semaine, il a utilisé un surnom désobligeant pour Haley, disant que « quiconque apporte une « contribution » à Birdbrain, à partir de maintenant, sera définitivement exclu du camp MAGA.

Dans son message, Asness s’est penché sur les problèmes juridiques croissants de Trump, lui demandant s’il accepterait de prendre 83,3 millions de dollars – le montant qu’un jury new-yorkais a déclaré vendredi à l’ancien président. doit payer à l’ancien chroniqueur de Elle, E. Jean Carroll, pour l’avoir diffamée – pour « tirer sa révérence ».

AQR Capital Management et la campagne Trump n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

