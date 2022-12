Un milliardaire offre à 10 000 employés et à leurs familles un week-end à Disney World pour une année record

Des vacances à Disney World ne sont pas seulement un rêve pour les enfants, mais de nombreux adultes ne voudraient pas rater l’occasion. Pour les employés de Citadel, un fournisseur mondial de services financiers et un fonds spéculatif, ce rêve est devenu réalité après que leur entreprise a organisé une fête de trois jours à Disney World en Floride, aux États-Unis. Le PDG et milliardaire de l’entreprise, Ken Griffin, a invité son équipe du monde entier à célébrer le succès de l’entreprise toute l’année. La célébration a également marqué le 20e anniversaire de la société commerciale de Griffin, Citadel Securities, et le 32e anniversaire de son fonds spéculatif.

En signe d’appréciation pour avoir transformé Citadel en une centrale électrique de Wall Street, Griffin prévoyait d’offrir aux employés et à leurs 2 500 enfants un week-end avec Mickey Mouse. Selon le porte-parole de Citadel, Zia Ahmed, Griffin a accordé à ses employés et à leurs familles des vacances tous frais payés, ce qui signifie que le milliardaire a couvert tous les coûts associés au voyage, à l’hébergement, à l’entrée au parc à thème et aux repas, qui comprenaient tout, des côtelettes d’agneau à la paella et aux sushis. Au-dessus de cela, les employés ont eu droit à une performance mettant en vedette Carly Rae Jepsen, DJ Diplo et Coldplay. Environ 10 000 invités ont assisté aux trois jours de festivités dans les parcs Walt Disney World en Floride.

C’était la façon de Griffin de remercier ses employés dévoués d’avoir inversé la tendance à Wall Street après une année mouvementée, Citadel ayant réalisé des rendements record. Griffin, dont la valeur nette est estimée à environ 32 milliards de dollars, a déclaré à son équipe : « Nous avons construit l’équipe la plus extraordinaire non seulement de notre histoire, mais aussi de l’histoire de la finance. Nous avons un avenir incroyable devant nous – et j’attends avec impatience les chapitres qui restent à écrire.

Selon Reuters, le fonds de Griffin supervise des actifs d’une valeur de près de 60 milliards de dollars. Les investisseurs rapportent des gains pour son Citadel Global Fixed Income Fund de 28,1%, Citadel Tactical Trading de 22,4% et Citadel Equities Fund de 17,8%.

