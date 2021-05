Un milliardaire népalais dit que le Népal a sous-estimé sa deuxième vague de Covid

Le Népal a sous-estimé sa deuxième vague d’infections au Covid-19 et doit intensifier ses efforts pour faire face à la crise, a déclaré la semaine dernière le milliardaire népalais Binod Chaudhary. Le pays ne devrait pas non plus tenir ses élections tant que la situation ne se sera pas stabilisée, a-t-il déclaré.

Les vaccinations au Népal ont été entravées par l’offre, et seulement environ 2,25% des 29 millions d’habitants du pays sont entièrement vaccinés, selon Our World in Data.

Il a ajouté que CG Corp Global a mobilisé son réseau et aide à apporter de l’oxygène et des ventilateurs au Népal. La branche à but non lucratif de l’entreprise a fait un don d’environ 1 million de dollars pour aider à faire face à l’urgence sanitaire.

Chaudhary a appelé le monde à « mettre un accent particulier sur des pays comme le Népal » en ce qui concerne les vaccins.

« Ce pays doit être gardé en sécurité et protégé », a-t-il déclaré. Le Népal partage une frontière avec l’Inde et la Chine, et est « stratégiquement situé, mais petit », a-t-il dit, prédisant que le problème pourrait être résolu « assez rapidement ».

Divers pays ont envoyé de l’aide sous forme de fournitures médicales et d’équipements de protection individuelle. La Chine a aurait fait don de 800 000 doses de son vaccin développé par Sinopharm au Népal.