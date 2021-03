Un milliardaire japonais recherche 8 personnes pour le rejoindre pour un voyage sur la Lune sur SpaceX Voyage

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a lancé mercredi une recherche de huit personnes pour le rejoindre en tant que premiers passagers privés lors d’un voyage autour de la lune avec SpaceX d’Elon Musk. Il avait initialement prévu d’inviter des artistes pour le voyage d’une semaine prévu pour 2023. Le projet remanié «donnera à plus de gens du monde entier la chance de se joindre à ce voyage. Si vous vous considérez comme un artiste, alors vous êtes un artiste », a déclaré Maezawa.

La première étape du processus de sélection se déroule jusqu’au 14 mars, les candidats devant passer des contrôles médicaux et, éventuellement, un entretien avec Maezawa. L’entrepreneur, qui a vendu son entreprise de mode en ligne Zozo Inc à SoftBank en 2019, paie l’intégralité du coût du voyage sur le lanceur réutilisable de nouvelle génération de SpaceX, surnommé le Starship. « Je pensais qu’il pourrait y avoir des retards, mais tout est dans les délais », a déclaré Maezawa dans une interview.

Deux prototypes récents de Starship ont explosé lors des tests, soulignant les risques pour Maezawa, 45 ans, et ses compagnons de voyage, qui doivent également faire face aux contraintes du voyage spatial lors du premier voyage privé au-delà de l’orbite terrestre. « Elon Musk dit qu’il n’y a pas de problème et je le crois », a déclaré Maezawa. SpaceX a transporté quatre astronautes vers la Station spatiale internationale en novembre sur sa fusée Falcon 9. Maezawa a déclaré qu’il ne suivait pas de formation – ce qu’il s’attend à prendre au plus quelques mois – mais surveillait sa consommation d’alcool et faisait de l’exercice tout en passant quelques heures par semaine à réfléchir à la mission.

«Je ne me prépare que mentalement», a déclaré le gourou de la mode, portant une chemise Dior sur un T-shirt représentant la photo emblématique Earthrise de 1968. Voir la Terre entière et l’autre côté de la Lune serait les moments forts du voyage, a déclaré Maezawa, qui avait envisagé un voyage vers l’ISS avant de choisir le voyage lunaire le plus ambitieux.

«Cette mission, nous nous attendons à ce que les gens iront plus loin que n’importe quel humain n’a jamais quitté la planète Terre», a déclaré Musk, quelques jours après que SpaceX ait terminé sa dernière collecte de fonds de 850 millions de dollars (environ 6 185 crores de roupies), qui a contribué à faire de l’homme d’affaires l’un des plus importants au monde. les gens les plus riches.

Les coûts du voyage restent conformes au contrat initial avec SpaceX, a déclaré Maezawa, qui a refusé de dire combien cela représente, mais dit que c’est plus que son achat de 110 millions de dollars (environ 800 crores Rs) d’un tableau de Jean-Michel Basquiat. Musk et Maezawa se sont tous deux fidélisés sur les réseaux sociaux, les cadeaux en espèces de ce dernier aidant à faire de lui le compte Twitter le plus suivi du Japon.

Maezawa, qui a récemment présenté le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, à l’application audio Clubhouse, a déclaré qu’il prévoyait de présenter la préparation de la mission sur sa chaîne YouTube, qui propose également des vidéos de lui jouant au golf à Hawaï et de course de supercars.

L’année dernière, il a lancé une recherche documentaire de courte durée sur une nouvelle petite amie pour le rejoindre lors du voyage avant de se retirer en citant des «sentiments mitigés».