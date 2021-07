Un milliardaire israélien impliqué dans un scandale de corruption de 360 ​​millions de dollars considéré comme le plus grand jamais enregistré dans le pays – rapports

Les documents, qui ont été soumis à une procédure d’arbitrage en Israël au nom du magnat des mines Dan Gertler, auraient inclus un affidavit qui aurait révélé comment quelque 360 ​​292 535 $ en espèces avaient été prêtés à une entreprise qui l’a utilisé pour payer des sommes importantes à un haut fonctionnaire au Congo. .

Selon le journal Haaretz, il s’agit apparemment de la plus grosse somme d’argent qu’un Israélien ait jamais été soupçonné de verser en pot-de-vin. Le journal a rapporté que les détails du scandale ont émergé au cours d’une enquête conjointe menée par le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni et les autorités suisses, sur un réseau intercontinental de blanchiment d’argent qui s’étendait de l’Europe à l’Afrique.

L’affidavit aurait été déposé pour la défense de Gertler dans le cadre d’une poursuite civile de longue date déposée par ses anciens partenaires commerciaux, qui l’ont poursuivi pour 1,65 milliard de shekels (504 millions de dollars) il y a plus de dix ans.

Des sources proches du dossier ont déclaré à Haaretz que l’affidavit visait à prouver que les coentreprises minières de Gertler avec ses partenaires avaient été moins lucratives que ce qu’ils avaient prétendu dans le procès.

La raison en était, semble-t-il, la nécessité de payer pour « la bonne volonté et la coopération » des fonctionnaires congolais chargés d’octroyer les licences minières.

Bien que les parties dans cette affaire d’arbitrage aient convenu de maintenir la confidentialité de leur différend, certains des documents avaient été obtenus par le SFO britannique et le ministère de la Justice américain.

Parmi ces documents, selon le journal, se trouve une liste de noms de code qui seraient ceux des responsables congolais qui auraient accepté les pots-de-vin. La liste détaille également apparemment les sommes d’argent versées à chaque fonctionnaire.

En 2019, l’OFS avait demandé aux autorités suisses d’obtenir des documents d’une banque suisse qui pourraient l’aider dans son enquête sur la corruption et le blanchiment d’argent. Après qu’une entreprise non identifiée qui détient certains des comptes bancaires suspects utilisés dans le stratagème ait perdu son appel devant le Tribunal pénal fédéral suisse, les détails des documents bancaires et des chiffres clés impliqués ont été divulgués.

Le jugement du tribunal aurait conclu que les entreprises avaient constamment soudoyé des fonctionnaires afin de promouvoir leurs intérêts commerciaux au Congo – qui est l’un des plus grands producteurs de cuivre d’Afrique et fournit également l’essentiel du commerce mondial du cobalt.

Une personne identifiée comme « C » serait la principale source de fonds pour les pots-de-vin en espèces. Le tribunal a déclaré que cette personne avait effectué les paiements pour un groupe d’entreprises enregistré à Gibraltar et opérant au Congo.

Notant que le SFO avait des motifs raisonnables de croire que les paiements importants aux fonctionnaires congolais étaient « entaché de corruption », le tribunal a dit « C » travaillé avec un « entité financière locale » pour mettre en commun les liquidités d’un certain nombre d’entreprises basées au Congo.

Après avoir utilisé cet argent pour payer des fonctionnaires du gouvernement local, le jugement a déclaré : « C » rembourserait plus tard ces entreprises en utilisant le compte client d’un cabinet d’avocats de Gibraltar et des comptes bancaires suisses.

Bien que la décision n’ait pas identifié Gertler comme le suspect, Haaretz a indiqué qu’il avait confirmé les documents décrits par le tribunal suisse comme ceux soumis dans la procédure d’arbitrage des poursuites civiles du milliardaire.

Cependant, un avocat de Gertler a déclaré au journal que « aucun affidavit et liste ne sont connus pour être dans le dossier d’arbitrage comme indiqué dans votre enquête et rien de tel n’y est trouvé. »



Répondant à l’histoire de Bloomberg, l’avocat a déclaré que Gertler n’était pas partie à l’affaire devant le tribunal suisse ni même au courant et a nié toute implication dans la corruption, le paiement de pots-de-vin ou d’autres actes répréhensibles.



