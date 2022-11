Un milliardaire indien envisage une offre de Liverpool – médias

Les propriétaires de Liverpool basés aux États-Unis sont censés courtiser les offres pour le club

Mukesh Ambani, le milliardaire indien classé par Forbes parmi les personnes les plus riches de la planète, a exprimé son intérêt à poursuivre une offre pour les géants de la Premier League Liverpool, selon des informations des médias britanniques.

La semaine dernière, la nouvelle est apparue que les propriétaires américains du club, Fenway Sports Group (FSG), seraient ouverts à recevoir des offres et qu’ils avaient sollicité les services de Goldman Sachs et Morgan Stanley pour les aider à enquêter sur une vente potentielle, dans son ensemble. ou autrement, du club de football et qu’ils ont suscité l’intérêt provisoire de personnalités du Moyen-Orient et des États-Unis.

Mais Ambani, qui a une valeur nette déclarée d’environ 90 milliards de livres sterling (106 milliards de dollars), serait parmi ceux qui ont exprimé un ferme intérêt à poursuivre une prise de contrôle et qu’il est intrigué par l’idée d’acheter le club pur et simple. – avec une offre d’environ 4 milliards de livres sterling (4,7 milliards de dollars) considérée comme suffisante pour conclure un accord.

Ambani a déjà développé un portefeuille sportif considérable après avoir investi dans l’équipe de cricket IPL, les Mumbai Giants, et joué un rôle essentiel dans le lancement de la Super League indienne de football.

Cependant, la propriété d’un club de football de l’ampleur de Liverpool serait facilement le joyau de sa couronne, en particulier avec la marque de Liverpool devenant de plus en plus populaire dans son Inde natale.

On pense qu’Ambani, 65 ans, serait heureux de suivre le rythme financier de Manchester City, qui appartient à l’incroyablement riche Sheikh Mansour et City Football Group.

Les rivaux de la Premier League, Chelsea, ont également récemment reçu une injection d’argent après que le milliardaire américain Todd Boehly a acheté le club à Roman Abramovich en mai.

La nouvelle de la prise de contrôle potentielle ne manquera pas de susciter une vague de commentaires de la part des supporters de Liverpool, certains remettant probablement en question les références d’Ambani pour exploiter un club de football de haut niveau tandis que d’autres verront peut-être l’investissement potentiel comme un facteur qui pourrait combler le fossé financier entre le club du Merseyside et Manchester City.

Mais tout accord ne sera pas facile et ne se déroulera certainement pas dans le même style de coup de poing blanc que la prise de contrôle de Chelsea par Boehly – un accord qui a été conclu sous le voile des sanctions imposées à Abramovich par le gouvernement britannique à la suite de la L’opération militaire russe en Ukraine.

FSG a initialement acheté Liverpool pour un montant d’environ 300 millions de livres sterling (355 millions de dollars) en 2010.