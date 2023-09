Un milliardaire et sa femme retrouvés morts suite à une « intoxication au monoxyde de carbone » dans un manoir au large de Sao Paulo

Un milliardaire BRÉSILIEN et sa femme ont été retrouvés morts d’une intoxication au monoxyde de carbone suite à une fuite de chaudière chez eux au Brésil.

José Bezerra de Menezes Neto, également connu sous le nom de Binho Bezerra, âgé de 64 ans, a été retrouvé samedi matin allongé aux côtés de son épouse Luciana, 62 ans, et de leur chien.

José Bezerra de Menezes Neto, également connu sous le nom de Binho Bezerra, a été retrouvé mort aux côtés de son épouse Luciana, à leur domicile à Guaraja, Sao Paulo (Newsflash) Crédit : Flash info

La tragédie a eu lieu dans leur luxueuse maison de plage à Guaruja, sur la côte de Sao Paulo.

Ils ont été retrouvés par leur fils Rodrigo Passos Bezerra de Menezes, 27 ans, qui se trouvait à la maison avec d’autres membres de la famille à ce moment-là.

Cependant, aucun d’entre eux n’a été concerné.

José et Luciana se trouvaient à l’un des étages supérieurs où le gaz s’était accumulé.

La police civile de Sao Paulo a déclaré qu’elle pensait que le couple était mort à la suite d’une fuite de fumées provenant des équipements utilisés pour chauffer le bâtiment.

Un rapport d’autopsie ultérieur a confirmé qu’une intoxication au monoxyde de carbone était la cause du décès.

Un porte-parole de la police a déclaré que même si elle était sûre que la fuite de gaz était à blâmer, elle devait encore confirmer la raison technique de la fuite.

Le porte-parole a ajouté qu’à titre provisoire, il semblait qu’un tuyau avait éclaté, ce qui signifiait que les gaz d’échappement ne sortaient pas du bâtiment mais s’accumulaient à l’intérieur.

La propriété était l’une des plus chères de leur communauté fermée, mais apparemment, José et Luciana n’avaient pas d’alarme de monoxyde de carbone en état de marche.

S’ils avaient payé seulement quelques euros pour en installer un, cela aurait pu les alerter, eux ou d’autres personnes dans la maison, du danger.

Forbes avait précédemment désigné Binho Bezerra comme le neuvième homme le plus riche de l’État brésilien de Ceara, avec une fortune estimée à 1,55 milliard de BRL (249 millions de livres sterling).

Il figurait également au numéro 205 sur la liste des riches brésiliens.

Le banquier était le fils du colonel Humberto Bezerra, qui fut député fédéral et maire de Juazeiro do Norte (CE) dans les années 1960, ainsi que vice-gouverneur du Ceara et président de BicBanco.

Héritier de Norma et Humberto Bezerra, il fut autrefois le plus jeune président de banque du Brésil, à 38 ans.

Binho était membre de la troisième génération de contrôleurs de BicBanco, aujourd’hui CCB Brasil, qui a été vendue à China Construction Bank pour 1,62 milliard de BRL (260 millions de livres sterling) en 2013.

Fondée à Juazeiro, l’institution avait des actions négociées à la bourse de Sao Paulo jusqu’à son retrait en 2015.

Jose et Luciana Bezerra ont été retrouvés morts dans leur luxueux manoir sur la plage après une fuite de chaudière aux étages supérieurs. Crédit : Flash info