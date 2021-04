À un moment sombre où l’Inde se bat contre une deuxième vague meurtrière de Covid-19 associée à une infrastructure de soins de santé surchargée du pays, les gens courent un pilier pour postuler pour des lits d’hôpital et des bouteilles d’oxygène. En ces temps sombres, certains bons samaritains sont devenus des sauveurs.

Au milieu d’une pénurie d’oxygène paralysante à travers le pays, un milliardaire autodidacte Pyare Khan de Nagpur aurait dépensé Rs 85 lakh. Il a veillé à ce que 400 tonnes métriques d’oxygène liquide médical atteignent les hôpitaux gouvernementaux dans et autour de Nagpur pour le traitement des patients Covid-19.

Khan, l’un des principaux transporteurs, a fourni de l’oxygène aux hôpitaux et a ainsi sauvé la vie de plusieurs patients atteints de Covid-19. Il a fourni jusqu’à présent 32 tonnes d’oxygène, L’Inde aujourd’hui Fils d’un petit épicier des bidonvilles de Tajbagh, Khan a commencé par vendre des oranges à l’extérieur de la gare de Nagpur en 1995 et possède maintenant une entreprise d’une valeur de Rs 400 crore.

L’administration de Nagpur a offert de le payer pour le transport de l’oxygène, mais Khan l’a refusé en disant que la dépense était sa «zakat» liée à ses devoirs pendant le mois sacré de Ramzan. Selon les textes sacrés, la Zakat est une obligation religieuse, ordonnant à tous les musulmans qui remplissent les critères nécessaires de faire don d’une certaine partie de leur richesse chaque année à des œuvres caritatives.

Selon Khan, la dépense en oxygène est son service à l’humanité en temps de crise. Apparemment, Khan a payé trois fois plus pour louer deux camions-citernes de gaz cryogénique à Bengaluru. Alors que la demande d’oxygène montait en flèche au milieu du taux de mortalité croissant à Nagpur, il a payé Rs 14 lakh de plus que le prix du marché pour les pétroliers.

Son initiative comprend 116 concentrateurs d’oxygène, qu’il vise à donner à l’AIIMS, au Government Medical College and Hospital (GMCH) et à l’Indira Gandhi Government Medical College & Hospital (IGCMCH) à Nagpur.Khan, qui gère un réseau de 2000 camions à travers l’Inde avec des bureaux. au Népal, au Bangladesh et au Bhoutan, emploie plus de 1 200 personnes dans sa société Ashmi Road Carriers Private Limited.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici