Un milliardaire de la technologie revient sur Terre après sa première sortie privée dans l’espace

CAP CANAVERAL, Floride — UN milliardaire astronaute est revenu sur Terre avec son équipage dimanche, mettant fin à un voyage de cinq jours qui les a emmenés plus haut que quiconque n’a voyagé depuis les astronautes de la NASA.

La capsule de SpaceX s’est écrasée dans le golfe du Mexique, près de Dry Tortugas, en Floride, dans l’obscurité précédant l’aube, transportant l’entrepreneur technologique Jared Isaacman, deux ingénieurs de SpaceX et un ancien pilote de Thunderbird de l’Air Force.

Ils ont retiré le première sortie privée dans l’espace alors qu’ils se trouvaient en orbite à près de 740 kilomètres au-dessus de la Terre, plus haut que la Station spatiale internationale et le télescope spatial Hubble. Leur vaisseau spatial a atteint une altitude maximale de 1 408 kilomètres après le décollage de mardi.

Isaacman est devenu seulement la 264e personne à effectuer une sortie dans l’espace depuis que l’ex-Union soviétique a réussi la première en 1965, et Sarah Gillis de SpaceX la 265e. Jusqu’à présent, toutes les sorties dans l’espace étaient effectuées par des astronautes professionnels.

« Nous avons terminé notre mission », a annoncé Isaacman par radio alors que la capsule flottait dans l’eau, attendant l’équipe de récupération.

Lors de la sortie commerciale dans l’espace de jeudi, l’écoutille de la capsule Dragon est restée ouverte à peine une demi-heure. Isaacman est sorti jusqu’à la taille seulement pour tester brièvement la toute nouvelle combinaison spatiale de SpaceX, suivi de Gillis, qui était à hauteur de genou alors qu’elle fléchissait les bras et les jambes pendant plusieurs minutes. Gillis, une violoniste de formation classique, a également donné une représentation en orbite plus tôt dans la semaine.

La sortie dans l’espace a duré moins de deux heures, soit beaucoup moins que celles de la Station spatiale internationale. La majeure partie de ce temps a été nécessaire pour dépressuriser toute la capsule puis rétablir l’air dans la cabine. Même Anna Menon et Scott « Kidd » Poteet de SpaceX, qui sont restés attachés, portaient des combinaisons spatiales.

SpaceX considère ce bref exercice comme un point de départ pour tester la technologie des combinaisons spatiales pour de futures missions plus longues vers Mars.

Il s’agissait du deuxième vol charter d’Isaacman avec SpaceX, deux autres étant encore à venir dans le cadre de son programme d’exploration spatiale financé personnellement et baptisé Polaris d’après l’étoile du Nord. Il a payé une somme non divulguée pour son premier vol spatial en 2021, emmenant avec lui les gagnants du concours et un survivant d’un cancer pédiatrique tout en collectant plus de 250 millions de dollars pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude.

Pour la mission Polaris Dawn, qui vient de s’achever, le fondateur et PDG de la société de traitement de cartes de crédit Shift4 a partagé les coûts avec SpaceX. Isaacman n’a pas voulu révéler le montant qu’il a dépensé.

___

Le département Santé et Sciences de l’Associated Press bénéficie du soutien du groupe Science and Educational Media du Howard Hughes Medical Institute. L’AP est seule responsable de l’ensemble du contenu.