Un milliardaire canadien offre 35 millions de dollars pour obtenir des informations afin d’attraper les parents meurtriers cinq ans plus tard

Le fils des milliardaires assassinés Barry et Honey Sherman a augmenté la récompense pour les informations qui peuvent aider les autorités à trouver et à arrêter le meurtrier de ses parents à 35 millions de dollars canadiens.

“La fermeture ne sera pas possible tant que ces responsable de cet acte maléfique sont traduits en justice », a déclaré Jonathon Sherman à CBC Toronto lorsqu’il a annoncé l’augmentation de la récompense.

“Cette douleur incommensurable se fait sentir chaque jour quand je réalise que mes deux enfants n’auront jamais le privilège de rencontrer mes parents qui ont rendu leur vie possible pour moi et mon mari”, a-t-il poursuivi. “Mes parents méritaient de profiter des fruits de leur travail et de passer leurs années crépusculaires comme tout grand-parent devrait le faire, avec leur famille.”

“Mes parents me manquent encore plus que je ne peux le décrire, et je suis à jamais hanté par ce qui leur est arrivé.”

La police a trouvé les Sherman morts dans leur manoir de North York, à Toronto, le 15 décembre 2017. Le couple a été retrouvé avec des ceintures autour du cou et attaché aux rampes de leur piscine.

Barry Sherman, 75 ans, avait fondé le géant des médicaments génériques Apotex. Les Sherman avaient une richesse estimée entre 5 et 10 milliards de dollars.

Les enquêteurs ont d’abord cru que les décès résultaient d’un meurtre-suicide, mais ont déterminé plus tard qu’ils avaient été victimes d’un double homicide “ciblé”, selon The Guardian. La piste la plus récente est survenue l’année dernière lorsque les enquêteurs ont demandé de l’aide pour identifier une “personne qui marche” sur le trottoir qu’ils jugeaient “très suspecte”.

Malgré cette percée apparente, la police n’a pas réussi à identifier l’homme, mais elle reste convaincue qu’il est lié aux meurtres. La personne mesure entre cinq pieds six pouces et cinq pieds neuf pouces, mais d’autres traits restent inconnus.

Les membres survivants de la famille avaient initialement offert une récompense de 10 millions de dollars pour les informations menant à la capture du meurtrier, mais cinq ans plus tard, ils ont désespérément besoin de réponses.

La police de Toronto reste “déterminée à résoudre cette affaire et à mettre un terme” aux amis et à la famille du couple.

Jonathon Sherman a demandé à toute personne disposant d’informations pertinentes de contacter la police de Toronto à shermantips@torontopolice.on.ca afin qu’elle puisse clore l’affaire.