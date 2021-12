Un milliardaire britannique sauve les œuvres rares d’Austen et Brontë de la vente aux enchères en aidant à augmenter Rs 150 Crore

Grâce à une collaboration entre une organisation caritative et l’homme le plus riche du Royaume-Uni, une bibliothèque antique contenant des œuvres littéraires rares, dont celles de Jane Austen et des sœurs Brontë, a été sauvée de la vente aux enchères. Un total de 15 millions de livres sterling, environ 152,4 crores de Rs, a été collecté pour le sauver. En conséquence, la bibliothèque et les œuvres littéraires rares resteront désormais au Royaume-Uni. La bibliothèque Honresfield a pris forme à la fin du XVIIIe siècle et a été construite par deux industriels victoriens, Alfred et William Law. La bibliothèque a disparu de la vue du public dans les années 1930 et n’a été vue qu’au début de cette année. La bibliothèque Honresfield est un trésor d’œuvres littéraires, contenant plus de 500 manuscrits, des premières éditions rares, des artefacts et des lettres, a rapporté The Independent.

Certaines des œuvres populaires cachées dans le havre de la littérature sont le Rob Roy de Walter Scott, le premier livre commun de Robert Burns, des manuscrits manuscrits, des éditions, des « petits livres » et des poèmes des sœurs Brontë. Il contient également deux lettres importantes écrites par Jane Austen à sa sœur Cassandra, qui consistent en les notes fondamentales de ses très célèbres œuvres Orgueil et préjugés, et Sens et sensibilité.

Sur le point d’être vendue sur le marché libre, cette précieuse bibliothèque a été sauvée par l’homme le plus riche du Royaume-Uni, Sir Leonard Blavatnik. Le milliardaire ukrainien a payé la moitié du montant nécessaire pour éviter d’être vendu aux enchères. Le reste du montant a été majoritairement collecté par un organisme de bienfaisance appelé Friends of National Library (FNL). Le National Heritage Memorial Fund (NHMF) a également fourni 4 millions de livres sterling (environ Rs 40,6 crore).

« C’est une collection pas comme les autres qui est arrivée sur le marché depuis des décennies. Nous avons été stupéfaits et ravis de l’ambition incroyable du projet des FNL d’acquérir l’ensemble de la bibliothèque. Ils méritent tout le mérite d’avoir mené à bien leur campagne », a déclaré le Dr Gabriel Heaton, spécialiste de la littérature anglaise et des manuscrits historiques chez Sotheby’s, dans un communiqué de presse.

C’est sur l’appel lancé par le FNL à Sotheby’s que l’organisation a suspendu la vente aux enchères pendant un certain temps. Pendant ce temps, FNL a approché des donateurs privés et publics et a réussi à réunir le montant nécessaire pour sauver la bibliothèque et la garder dans le pays. Les rares œuvres littéraires trouvées dans la bibliothèque proviendront désormais de diverses universités et établissements d’enseignement nationaux.

