SpaceX vise à envoyer la première mission entièrement civile dans l’espace avant la fin de l’année avec une place sur le vaisseau spatial Dragon à remplir via un système de loterie.

Le vol de quatre places a été acheté par le milliardaire Jared Isaacman, qui fait don des trois autres sièges à des personnes du grand public afin de collecter des fonds pour l’hôpital de recherche pour enfants de St Jude. Isaacman espère collecter au moins 200 millions de dollars (166 € millions) pour l’établissement médical.

« Je veux profiter de ce moment pour rassembler l’humanité, alimenter le changement sur Terre et inspirer les autres à réaliser leur rêve », a déclaré Isaacman, décrivant comme « un honneur » de faire partie de la « première mission entièrement civile dans l’espace ».

Une travailleuse de la santé de St Jude’s a déjà été sélectionnée pour la mission. Un autre billet ira à un entrepreneur qui utilise le système Shift4Payments d’Isaacman, tandis que les personnes qui font un don à St Jude’s en février seront automatiquement inscrites à un tirage au sort pour la quatrième place.

La mission, appelée Inspiration4, devrait partir du Kennedy Center de la NASA en Floride au quatrième trimestre de l’année. Les quatre astronautes civils seront en orbite autour de la Terre pendant deux à quatre jours et atterriront au large des côtes de la Floride.

L’équipage recevra une formation d’astronaute commerciale couvrant la mécanique orbitale, fonctionnant en microgravité, en apesanteur et d’autres formes de tests de stress, ainsi qu’une formation à la préparation aux situations d’urgence et mènera des recherches et des expériences en microgravité au cours de leur mission.

Elon Musk, fondateur et directeur général de SpaceX, a déclaré aux journalistes lundi que « c’est une étape importante vers l’accès à l’espace pour tous ». Bien que coûteux, ces premiers vols privés réduiront les coûts au fil du temps, a-t-il noté.

Isaacman, qui aura 38 ans la semaine prochaine, ne divulguerait pas combien il paie SpaceX, sauf pour dire que le don prévu à St. Jude « dépasse largement le coût de la mission ».

La mission Inspiration4 est le dernier accord annoncé pour les voyages spatiaux privés.

La semaine dernière, une société de Houston a révélé les noms de trois hommes d’affaires qui paient 55 millions de dollars (45,5 millions d’euros) chacun pour se rendre à la Station spatiale internationale en janvier prochain à bord d’un SpaceX Dragon.

Un homme d’affaires japonais a également conclu un accord avec SpaceX pour voler vers la lune. Dans le passé, les touristes de l’espace devaient se rendre à la station spatiale à bord de fusées russes.