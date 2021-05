Un milliardaire américain investit un «montant non divulgué» dans une startup indienne de crypto-monnaie

L’investisseur américain Mark Cuban a ajouté la startup indienne de crypto-monnaie, Polygon, à son portefeuille. L’entrepreneur a investi un montant non divulgué dans la société de technologie. Polygon fonctionne sur la blockchain Ethereum et vise à fournir des transactions plus rapides et plus sécurisées.

Polygon est maintenant répertorié sur Cuban’s site officiel comme l’une des nombreuses entreprises où il a investi. Il a décrit Polygon comme la « première plate-forme bien structurée et facile à utiliser pour la mise à l’échelle et le développement d’infrastructures Ethereum ». Polygon, anciennement Matic, a été créé en 2017 par quatre développeurs : JayntiKanani, Sandeep Nailwal, Anurag Arjun et Mihailo Bjelic. Tous les quatre sont répertoriés sur le site Web comme co-fondateurs de la compagnie.

Polygon a également annoncé la nouvelle sur Twitter et a déclaré que la société était « fier » de faire partie du portefeuille d’investissement de Cuba.

🔥 @mcuban est l’un des investisseurs les plus prolifiques et perspicaces avec des investissements dans les meilleures startups et il est également l’un des Sharks sur @ABCSharkTank.🙌🏻 Nous sommes fiers de partager cela @ 0xPolygone fait maintenant partie du portefeuille de la société Mark Cuban! Visite : https://t.co/RZg0oIomFS – Polygone (anciennement Matic) (@0xPolygon) 25 mai 2021

La capitalisation boursière de la crypto-monnaie locale a franchi la barre des 10 milliards de dollars plus tôt ce mois-ci et se situe actuellement à plus de 16 milliards de dollars, selon les données sur CoinMarketCap.

Polygon fait déjà partie des 20 meilleures pièces cryptographiques au monde. Il se négocie actuellement à 2,16 $ (sous réserve de fluctuations). Et maintenant, l’investissement de Cuban augmentera encore la valeur de la société made in India.

Cuban est également le propriétaire de l’équipe américaine de basket-ball Dallas Mavericks et l’un des « requins » de l’émission de télé-réalité américaine à succès Shark Tank, où les aspirants entrepreneurs présentent leurs idées commerciales à un panel d’investisseurs ou de « requins ».

Voyant la popularité et l’acceptation croissantes de la crypto-monnaie dans le monde, le gouvernement indien envisage également de réglementer la monnaie virtuelle dans le pays, a rapporté le Temps économiques. En 2019, un panel constitué par le gouvernement avait recommandé une interdiction générale de la crypto-monnaie en Inde.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, est également l’un des plus grands défenseurs de la crypto-monnaie, et depuis le début de cette année, il soutient continuellement Dogecoin – une monnaie mème avec le chien Shiba Inu comme logo.

