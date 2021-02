CAP CANAVERAL, Floride: Un milliardaire américain qui a fait fortune dans la technologie et les avions de combat achète un vol SpaceX entier et prévoit d’emmener trois personnes avec lui pour faire le tour du monde cette année.

En plus de réaliser son rêve de voler dans l’espace, Jared Isaacman a annoncé lundi son intention d’utiliser le voyage privé pour collecter 200 millions de dollars pour l’hôpital de recherche St. Jude Childrens, la moitié provenant de ses propres poches.

Un agent de santé de St. Jude a déjà été sélectionné pour la mission. Toute personne faisant un don à St. Jude en février sera inscrite à un tirage au sort pour le siège n ° 3. Le quatrième siège ira à un propriétaire d’entreprise qui utilise Shift4 Payments, la société de traitement de cartes de crédit Isaacmans à Allentown, Pennsylvanie.

Je veux vraiment que nous vivions dans un monde dans 50 ou 100 ans où les gens sautent dans leurs fusées comme les Jetsons et il y a des familles qui rebondissent sur la lune avec leur enfant dans une combinaison spatiale, a déclaré Isaacman, qui aura 38 ans la semaine prochaine. The Associated Press.

Je pense aussi que si nous voulons vivre dans ce monde, nous ferons mieux de vaincre le cancer infantile en cours de route.

Il a acheté une publicité du Super Bowl pour faire connaître la mission, baptisée Inspiration4 et ciblée pour octobre. Les détails du trajet dans une capsule SpaceX Dragon sont toujours en cours d’élaboration, y compris le nombre de jours pendant lesquels les quatre seront en orbite après avoir décollé de Floride. Les autres passagers seront annoncés le mois prochain.

Le voyage d’Isaacman est la dernière annonce de voyage spatial privé. Trois hommes d’affaires paient 55 millions de dollars chacun pour se rendre à la Station spatiale internationale en janvier prochain à bord d’un SpaceX Dragon. Et un homme d’affaires japonais a conclu un accord avec SpaceX pour voler vers la Lune dans quelques années.

Isaacman ne divulguerait pas combien il a payé SpaceX, sauf pour dire que le don prévu à St. Jude dépasse largement le coût de la mission.

Alors qu’un ancien astronaute de la NASA accompagnera les trois hommes d’affaires, Isaacman sera son propre commandant de vaisseau spatial. L’appel, a-t-il dit, consiste à tout savoir sur la fusée SpaceXs Dragon et Falcon 9. Alors que les capsules sont conçues pour voler de manière autonome, un pilote peut annuler le système en cas d’urgence.

Geek de l’espace depuis la maternelle, Isaacman a abandonné le lycée à l’âge de 16 ans, a obtenu un certificat GED et a lancé une entreprise dans le sous-sol de ses parents qui est devenu la genèse de Shift4. Il a établi un record de vitesse à travers le monde en 2009 tout en collectant des fonds pour le programme Make-A-Wish, et a ensuite créé Draken International, la plus grande flotte privée d’avions de combat au monde.

L’engagement d’Isaacmans de 100 millions de dollars à St. Jude à Memphis, Tennessee, est le plus important jamais réalisé par un seul individu et l’un des plus importants dans l’ensemble.

Nous nous pincions tous les jours, a déclaré Rick Shadyac, président de l’organisme de financement St. Judes.

Outre la formation SpaceX, Isaacman a l’intention d’emmener son équipage dans une expédition en montagne pour imiter son expérience la plus inconfortable à ce jour en tentant sur le flanc d’une montagne dans des conditions hivernales rigoureuses.

Allaient tous apprendre à se connaître… très bien avant le lancement », a-t-il déclaré.

Il est parfaitement conscient de la nécessité que les choses se passent bien.

Si quelque chose ne va pas, cela réduira l’ambition de toutes les autres personnes de devenir astronaute commercial, a-t-il déclaré depuis son domicile à Easton, en Pennsylvanie.

Isaacman a déclaré qu’il avait signé avec la société Elon Musks parce que c’était le leader incontesté des vols spatiaux commerciaux, avec deux vols d’astronautes déjà terminés. Boeing n’a pas encore amené d’astronautes à la station spatiale de la NASA. Alors que Richard Bransons Virgin Galactic et Jeff Bezos Blue Origin prévoient de commencer à voler des clients plus tard cette année, leur engin ne fera que brièvement parcourir la surface de l’espace.

Isaacman avait installé des palpeurs de vol spatial pendant des années. Il s’est rendu au Kazakhstan en 2008 pour voir un Soyouz russe décoller avec un touriste à bord, puis quelques années plus tard, il a assisté à l’un des derniers lancements de navette spatiale de la NASA. SpaceX l’a invité au deuxième lancement d’astronaute de la société pour la NASA en novembre.

Alors qu’Isaacman et sa femme, Monica, ont réussi à garder son voyage dans l’espace silencieux au fil des mois, leurs filles n’ont pas pu. Les filles, âgées de 7 et 4 ans, ont entendu leurs parents discuter du vol l’année dernière et ont dit à leurs professeurs, qui ont appelé pour demander si c’était vrai que papa était un astronaute.

Ma femme a dit: Non, bien sûr que non, vous savez comment ces enfants inventent les choses. Mais je veux dire que la réalité est que mes enfants n’étaient pas si loin avec celui-là.

___

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement des sciences des instituts de médecine Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.