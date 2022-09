Le général en chef de l’ancien président américain Donald Trump craignait qu’il n’autorise une frappe contre l’Iran à la fin de sa présidence. Son chef du renseignement se demandait ce que la Russie avait sur lui. Un ami milliardaire l’a convaincu d’essayer d’acheter le Groenland. Une demi-douzaine de hauts fonctionnaires ont envisagé de démissionner en masse.

Même sa femme, la première dame Melania Trump, a été “ébranlée par le coronavirus et convaincue que Trump était en train de foirer”, selon un livre à paraître du correspondant en chef du New York Times à la Maison Blanche, Peter Baker, et de l’écrivain du New Yorker et analyste des affaires mondiales de CNN, Susan. Glasser devrait publier mardi.

Lors d’un appel téléphonique avec l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, qui a maintenu des liens avec la Maison Blanche malgré les critiques occasionnelles de Trump, Melania Trump a demandé de l’aide pour convaincre son mari de prendre la pandémie plus au sérieux.

“‘Tu gâches ça’, se souvient-elle avoir dit à son mari”, écrivent les auteurs. “‘C’est sérieux. Ça va être vraiment mauvais, et vous devez le prendre plus au sérieux que vous ne le prenez. Il venait de la congédier. « Tu t’inquiètes trop », se souvenait-elle qu’il lui avait dit. ‘Oublie.’ “

L’instabilité à la pointe du rasoir qui assombrit le mandat de quatre ans de Trump à la Maison Blanche a conduit bon nombre de ses principaux conseillers à s’inquiéter du sort du pays. La volatilité est mise à nu dans de nouveaux détails dans « The Divider : Trump in the White House, 2017-2021 ». Le reportage du livre comprenait deux entretiens avec l’ancien président dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride.

Baker et Glasser écrivent que bon nombre des craintes bien connues concernant la présidence de Trump étaient en fait plus proches de la réalité que ce qui avait été rapporté précédemment, ce qui a conduit à des tentatives généralisées parmi ceux qui travaillaient pour lui pour éviter la catastrophe.

Les révélations pourraient également prédire la présidence que Trump pourrait superviser s’il retournait à la Maison Blanche en 2025. Les associés de Trump ont déclaré à CNN qu’il pourrait annoncer une candidature présidentielle après les élections de mi-mandat de novembre. Mais, comme Trump l’a dit à Baker et Glasser, il n’invitera pas l’ancien vice-président Mike Pence à rejoindre son ticket après que Pence ait refusé d’interférer dans la certification des élections de 2020.

“Ce serait totalement inapproprié”, a déclaré Trump. “Mike s’est suicidé politiquement en ne prenant pas de votes qu’il savait erronés.”

Le livre décrit les profondes inquiétudes de l’équipe de sécurité nationale de Trump, dirigée par le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, et d’autres, selon lesquelles le président de l’époque déclencherait un conflit avec l’Iran dans les derniers jours de sa présidence ou qu’il pourrait tomber dans le nucléaire. guerre avec la Corée du Nord.

Un responsable de l’administration a déclaré à Trump avant les élections de 2020 que s’il perdait, il devrait frapper le programme nucléaire iranien, rapportent les auteurs. “Milley à l’époque a dit à son équipe que c’était un ‘De quoi parlaient ces mecs ?’ instant », écrivent-ils. “Maintenant, cela semblait effroyablement possible.”

Les tensions avec l’Iran ont même imprégné les murs de Mar-a-Lago. Trump a déclaré aux invités lors d’un cocktail pendant les vacances en 2020 qu’il partait tôt pour retourner à Washington par crainte que l’Iran ne tente de l’assassiner pour venger le meurtre américain du plus haut général du pays un an plus tôt.

Les inquiétudes concernant le comportement de Trump sur la scène mondiale ont commencé presque dès son entrée en fonction. Plus qu’une simple rancune passagère, le désir de Trump de retirer les États-Unis de l’OTAN était en fait un effort soutenu qui était “beaucoup plus sérieux que ce que les gens pensaient”, a déclaré un haut responsable de la Maison Blanche – un résultat qui aurait pu considérablement modifier la situation actuelle. guerre en Ukraine.

À la suite d’une réunion en 2018 avec le président russe Vladimir Poutine à Helsinki, en Finlande – après laquelle Trump s’est rangé du côté de Poutine au sujet des agences de renseignement américaines qui avaient déterminé que la Russie avait tenté d’interférer dans les élections de 2016 – le haut responsable du renseignement américain s’est demandé quels étaient les vrais motifs de Trump. étaient.

“Je n’ai jamais pu arriver à une conclusion. Cela a soulevé la question dans l’esprit de tout le monde : qu’est-ce que Poutine a sur lui qui le pousse à faire quelque chose qui sape sa crédibilité ?” Dan Coats, alors directeur du renseignement national, a ensuite expliqué aux associés, selon le livre.

Et une fixation de plusieurs mois sur l’achat du Groenland au Danemark est allée bien plus loin que prévu, inspirée au début de la présidence de Trump par un riche ami de New York, l’héritier des cosmétiques Ron Lauder.

“J’ai dit: ‘Pourquoi n’avons-nous pas cela?’ Vous regardez une carte, je suis un promoteur immobilier, je regarde un coin, je dis : “Il faut que j’achète ce magasin pour l’immeuble que je construis”, etc. Ce n’est pas si différent “, a déclaré Trump aux journalistes pour leur livre.

Lauder a proposé au conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton, d’agir comme un “canal secondaire” pour le gouvernement danois. Au lieu de cela, les principaux assistants du Conseil de sécurité nationale se sont engagés pendant des mois dans des pourparlers secrets avec l’ambassadeur du Danemark aux États-Unis au sujet du Groenland.

Finalement, cependant, les révélations publiques sur les projets de Trump d’acheter l’île ont suscité l’indignation au Groenland et au Danemark, sabordant tout effort visant à renforcer le rôle des États-Unis dans un domaine de plus en plus stratégique. Trump a qualifié le dirigeant danois de “méchant” pour avoir rejeté son idée et a annulé un voyage à Copenhague.

Trump entretenait des relations plus amicales avec les autres dirigeants mondiaux, mais imposait souvent sa propre marque de chaos.

Baker et Glasser rapportent que Trump a une fois brusquement téléphoné au roi Abdallah II de Jordanie pour l’informer qu’il “allait vous donner la Cisjordanie”, incitant le monarque à dire à un ami qu’il pensait avoir une crise cardiaque.

“Je ne pouvais pas respirer. J’étais plié en deux”, a-t-il déclaré.

Et tandis que Trump aimait souvent vanter que le Premier ministre japonais de l’époque, Shinzo Abe – qui a été assassiné en juillet – l’avait nommé pour un prix Nobel de la paix, Trump avait en fait explicitement fait la demande à Abe lors d’un dîner à New York.

“Le président a demandé à Abe pendant le dîner de le nommer”, a déclaré un haut responsable de la sécurité nationale de Trump dans le livre.

Baker et Glasser décrivent des plans non signalés auparavant par des membres du cabinet de Trump de démissionner collectivement au milieu du chaos, pour rester à leurs postes par souci de savoir qui il pourrait choisir pour les remplacer.

Dans des messages texte cryptés, la secrétaire à la Sécurité intérieure de l’époque, Kirstjen Nielsen, a déclaré à un haut responsable que cinq hauts fonctionnaires de l’administration Trump – y compris les secrétaires à la Défense, à l’Éducation et à l’Intérieur – étaient sur le point de démissionner au milieu d’une période particulièrement chaotique. les mi-sessions 2018.

“Ok, pour la première fois, j’ai vraiment peur pour le pays. La folie s’est dissipée”, a-t-elle écrit dans les messages.

Les demandes de Trump à son équipe comprenaient des demandes farfelues comme l’abolition de la Cour d’appel du neuvième circuit après avoir bloqué l’une de ses politiques d’immigration.

“Annulons-le simplement”, a-t-il dit à Nielsen, selon le livre. Il a dit à Nielsen si une telle décision nécessitait une législation, “puis rédigez un projet de loi pour” se débarrasser des putains de juges “et envoyez-le au Congrès dès que possible”.

Cependant, lorsqu’il s’agissait de répondre à la pandémie de COVID-19, ce sont ses conseillers les plus fiables qui l’encourageaient à en faire plus, en particulier au début, lorsque Trump semblait nonchalant quant à la gravité de la crise.