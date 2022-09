Un militant ukrainien parmi les lauréats du “Nobel alternatif”

Oleksandra Matviichuk et le Centre pour les libertés civiles qu’elle dirige ont été honorés “pour avoir construit des institutions démocratiques durables en Ukraine et tracé la voie vers la responsabilité internationale pour les crimes de guerre”.

STOCKHOLM — Le Right Livelihood Award — connu sous le nom de « Nobel alternatif » — a été décerné jeudi à des militants communautaires et à des organisations travaillant sur trois continents, dont un militant ukrainien des droits civiques.

Les militants somaliens des droits humains Fartuun Adan et Ilwad Elman, qui dirigent des initiatives communautaires de consolidation de la paix et apportent un soutien aux groupes marginalisés, ont été cités « pour avoir promu la paix, la démilitarisation et les droits humains en Somalie face au terrorisme et à la violence sexiste ».