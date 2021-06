Un militant trans de Pune lance une collecte de fonds pour la transition, reçoit plutôt des commentaires haineux et des menaces de mort

Que signifie être trans en Inde en 2021 ? Cela signifie certainement avoir la peau épaisse, car l’Inde ne traite pas ses citoyens trans de la même manière qu’elle traite ses citoyens cis-hétéro. Les personnes trans en Inde sont soumises à un barrage d’abus, de haine et de transphobie qui dégénère souvent en violence dans de nombreux cas. Hors ligne, cela signifie injures et moqueries. En ligne, cela signifie trolling et cyber-harcèlement. En 2021, cela signifie aussi des commentaires transphobes, des menaces de mort, des commentaires haineux. Un activiste trans de Pune, qui a lancé une collecte de fonds en ligne, a subi le même sort. Rishikesh Raut, qui s’appelle Rishi, une personne trans non binaire de 22 ans qui utilise ses pronoms est devenue la cible d’une attaque d’abus transphobes en ligne.

En mars, Rishi avait lancé une collecte de fonds en ligne sur la populaire plate-forme de financement participatif, Ketto, afin de collecter des fonds pour leur chirurgie d’affirmation du genre. Alors que la plupart des collectes de fonds en Inde sont accueillies avec sympathie, empathie et amplification, la campagne de Rishi a été accueillie avec hésitation. « Il m’a fallu beaucoup de temps pour même commencer la collecte de fonds », a déclaré Rishi. Actualités18. « Je me mettais à l’œuvre, demandais des fonds, et il m’a fallu beaucoup de courage pour même commencer la collecte de fonds », ajoutent-ils. Bien que la collecte de fonds de Rishi ait reçu quelques dons, ils ont également reçu des réactions négatives et quelques commentaires haineux. » Mais ils n’étaient que quelques-uns, alors je les ai ignorés », a déclaré Rishi.

Puis la deuxième vague de Covid-19 a frappé l’Inde, entraînant un tarissement des fonds et une urgence médicale dans le pays comme jamais auparavant, obligeant Rishi à fermer temporairement la collecte de fonds. « Les travailleurs de la santé et des urgences avaient plus besoin de fonds que moi », explique Rishi. Rishi a également lancé deux campagnes distinctes pour collecter des fonds pour les personnes trans à Silchar et Pune au cours de la deuxième vague.

En juin, qui est célébré comme le mois de la fierté dans le monde entier, Rishi a relancé la collecte de fonds. Cette fois, les commentaires n’étaient pas rares ou éloignés. La campagne de Rishi a été reprise par certains influenceurs indiens, qui l’ont partagée sur leurs pages. Mais au lieu de l’amplification, Rishi a également eu sa part de trolls. Ketto, qui ne révèle aucune information sur la personne à laquelle le produit est destiné, n’a qu’une option pour envoyer un courrier électronique au bénéficiaire en tant que demande. Ils ne contiennent aucun profil de médias sociaux et la page Ketto de Rishi ne mentionne aucune information à leur sujet.

Les trolls, cependant, ont recherché Rishi par son nom sur Instagram, puis ont commencé un barrage de haine transphobe et de cyberharcèlement. « Ils ont écrit des commentaires du type ‘Ce n’est pas une chose réelle’, ‘C’est un gaspillage d’argent’, ‘C’est une arnaque’ et que les gens ‘devraient faire un don à quelque chose d’important’, dit Rishi. Avec la transphobie est également venu le castéisme – Rishi est Bahujan, et beaucoup de commentaires étaient mêlés d’insultes sur les castes.

Après les deux premiers jours, les commentaires ont explosé : Rishi explique que les trolls ont traqué leur partenaire et ont envoyé des commentaires privés sur Instagram avec des questions telles que : « Voulez-vous me sucer ma bite pour Rs 500 ? » Pour Rishi, ce n’était pas le cas. « Ils m’ont dit que j’étais en train de mendier électroniquement et que je devrais « jaake raaste pe mendier » (mendier dans la rue) », partage Rishi. Avec cela, ils ont également commencé à utiliser des menaces de mort. « Ils m’ont dit de me suicider, ils m’ont dit ‘mourir’. Ils ont dit que j’étais une « personne dégoûtante qui ne méritait pas de vivre ». Que j’étais un fardeau et mes parents et qu’ils seraient mieux avec ma mort.

Pendant les deux premiers jours, Rishi a essayé de faire preuve de courage et de faire face à la pêche à la traîne. Mais les menaces de mort ont rapidement commencé à peser sur leur santé mentale. « Il y avait des enfants de 15-16 ans qui me disaient de » mourir « et de » te suicider plusieurs fois « , ont-ils déclaré à News18.

« Mon anxiété est montée en flèche », partage Rishi. Enfin, lorsque Rishi a trouvé le courage de commencer à appeler les trolls sur leurs réseaux sociaux, ils ont dû faire face à un nouveau type de réaction de leurs propres amis, qui ont dit: « Si vous ne pouvez pas vous permettre ça, n’allez pas vous faire opérer. Votre amour-propre est plus important ».

Les commentaires haineux soulignaient également cela : si Rishi n’avait pas l’argent, Rishi ne méritait pas le « luxe » de la transition. Pour les trolls, leur opération d’affirmation de genre n’était pas assez « essentielle » pour être une cause. Pour les personnes trans en Inde, la chirurgie d’affirmation ou de réaffirmation de genre est parfois le seul moyen de s’intégrer vraiment dans la société.

« Les personnes trans ont une dysmorphie corporelle, une dysmorphie de genre », partage Rishi. « Le corps dans lequel nous vivons ne ressemble pas au nôtre, ne ressemble pas au nôtre, ne se sent pas en sécurité. »

La transition pour les personnes trans est différente individuellement. Les femmes transgenres et les hommes transgenres utilisent généralement le changement de sexe pour la transition. pour Rishi, ils veulent suivre une thérapie de remplacement hormonal (THS), qui redistribue les hormones dans le corps, et aidera Rishi à acquérir plus de traits biologiquement féminins et de femme-passing, ce qu’ils identifient comme. Rishi prévoit également une chirurgie de réduction au laser pour se débarrasser de ses cheveux masculins.

En tant qu’activiste queer, Rishi travaille avec Mist, un collectif LGBTQIA+ à Pune, depuis cinq ans maintenant. Une fois qu’ils ont commencé à publier les captures d’écran de la haine, Rishi a reçu une vague de soutien de la part de personnes qui ont fait un don à leur cause, leur ont conseillé d’ignorer les commentaires haineux et de ne jamais abandonner le bon combat.

Au moment de la rédaction de cet article, la collecte de fonds de Rishi a permis de récolter Rs. 2 54 166 de ses Rs. 7.000.000 but. Vous pouvez consulter la collecte de fonds ici.

Rishi partage un message de haine qui les a marqués. « Dans mon DM Instagram, une personne a envoyé une photo du drapeau LGBTQA+, avec une petite croix rouge dessus. En dessous, le texte disait: « Partagez ce message avec 10 personnes pour guérir votre enfant d’être gay/trans/lesbienne. » Le message en disait long sur la façon dont même en 2021, la société oblige les non-cis à suivre une « thérapie de conversion » et à quel point le sectarisme en Inde est profond. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici