Un militant thaïlandais condamné à 28 ans de prison après avoir diffamé la monarchie du pays dans des publications sur Facebook

Un tribunal thaïlandais a condamné jeudi un militant politique de 27 ans à 28 ans de prison pour avoir publié sur Facebook des messages qui, selon lui, diffamaient la monarchie du pays, tandis que deux jeunes femmes accusées du même délit ont poursuivi une grève de la faim après avoir été hospitalisées.

Le tribunal de la province septentrionale de Chiang Rai a conclu que Mongkhon Thirakot avait violé la loi de lèse-majesté dans 14 des 27 postes pour lesquels il avait été arrêté en août dernier. La loi couvre le roi actuel, sa reine et ses héritiers, et tout régent.

La loi de lèse-majesté est passible d’une peine de prison de trois à 15 ans par incident pour insulte à la monarchie, mais les critiques disent qu’elle est souvent utilisée comme un outil pour étouffer la dissidence politique. Les manifestations pro-démocratie dirigées par des étudiants à partir de 2020 ont ouvertement critiqué la monarchie, auparavant un sujet tabou, conduisant à de vigoureuses poursuites en vertu de la loi, qui était auparavant relativement rarement employée.

Depuis novembre 2020, selon Thai Lawyers for Human Rights, une organisation d’aide juridique, au moins 228 personnes, dont 18 mineurs, ont été accusées d’avoir enfreint la loi, alors même que le mouvement de protestation s’étiolait en raison des arrestations et des difficultés à mener des manifestations pendant la pandémie de COVID-19.

Le tribunal de Chiang Rai a conclu que 13 messages postés par Mongkhon, un marchand de vêtements en ligne, n’enfreignaient pas la loi parce qu’ils concernaient feu le roi Bhumibol Adulyadej, le père de l’actuel roi Maha Vajiralongkorn, ou ne mentionnaient pas une personnalité royale spécifique. Mongkhon a été reconnu coupable et condamné à trois ans de prison pour chacun des 14 autres postes. La peine de prison totale de 42 ans a été réduite d’un tiers, à 28 ans, grâce à la coopération de Mongkhon avec le tribunal.

Mongkhon a été libéré sous caution alors que son affaire est en appel, à condition qu’il ne se livre pas à des actes qui portent atteinte à la monarchie ou qui quittent le pays.

Les poursuites en vertu de la loi de lèse-majesté ont récemment attiré l’attention du public en raison d’une grève de la faim en prison menée par deux militantes accusées de ce délit.

Les deux, Tantawan “Tawan” Tuatulanon et Orawan “Bam” Phupong, avaient été libérés sous caution mais avaient annoncé plus tôt ce mois-ci qu’ils révoquaient leur propre libération pour retourner en prison en solidarité avec d’autres détenus en attente de jugement pour la même accusation. Ils ont émis des demandes comprenant la réforme du système judiciaire, la libération des prisonniers politiques et le rétablissement des libertés civiles en abolissant des lois telles que la loi de lèse-majesté.

Après trois jours de retour en prison, ils ont entamé une grève de la faim au cours de laquelle ils ne consomment ni nourriture ni liquide, une tactique potentiellement mortelle. Mardi, ils ont été transférés de l’hôpital de la prison à un hôpital public mieux équipé.

Alors que leur grève se poursuivait, les partisans ont organisé de petites manifestations.

Le parti d’opposition Move Forward, qui a offert son soutien, a proposé d’amender la loi de lèse-majesté, mais aucune mesure n’a été prise au Parlement.

La proposition réduirait la peine pour diffamation du roi à un maximum d’un an de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 9 160 dollars, tandis qu’une infraction contre la reine, les héritiers du roi ou le régent serait passible d’une peine de prison maximale de six mois. et une amende pouvant aller jusqu’à 6 100 $.

“L’ensemble du système judiciaire thaïlandais a un problème, tout comme l’application de la loi sur la lèse-majesté, qui est également utilisée comme un outil politique. La Thaïlande doit résoudre ce problème et améliorer son système judiciaire déformé”, a déclaré Pita Limjaroenrat, chef du parti. .