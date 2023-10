Un militant syndical manifeste sa solidarité avec les terroristes

Les auteurs de Twitchy savent que vous, cher lecteur, avez été inondés d’histoires sur le conflit Israël/Hamas, et cet auteur regrette certainement d’en avoir ajouté à la pile, mais certaines choses doivent être dites. Twitchy, comme vous le savez, a dévoilé l’histoire de l’attaque contre Israël alors que le président Ice Cream était encore au lit. Lorsqu’il parla finalement, il donna au moins le seul message logique possible. Bien sûr, la gauche, étant la gauche, n’a pas trop apprécié son message de solidarité avec le peuple d’Israël et a commencé à consommer le sien. Cela nous amène à Jackson Potter, un passionné des syndicats de Chicago et un défenseur du terrorisme.

C’est un signal donné à Israël pour qu’il bombarde les civils palestiniens avec abandon et impunité. Il est garanti que le nombre de victimes palestiniennes dépassera le nombre de victimes israéliennes en quelques jours, voire quelques heures, ce qui a été la dynamique écrasante de l’occupation. https://t.co/RGFev0Klhf -Jackson Potter (@jacksonpCTU) 8 octobre 2023

Il convient de noter qu’Israël n’a pas réellement occupé Gaza depuis 2005, date à laquelle il s’est retiré. La seule chose qu’ils ont faite, outre fournir de l’électricité, de l’eau et de la nourriture aux Palestiniens de Gaza, c’est de faire de leur mieux pour protéger leurs citoyens des incursions terroristes en provenance de Gaza. Malheureusement, cette protection a échoué samedi matin et le monde a vu avec horreur les terroristes commettre des actes horribles contre le peuple israélien. Il convient également de noter que le peuple palestinien a systématiquement voté pour une représentation du Hamas, malgré sa propension à dépenser l’argent de l’aide pour les armes et le terrorisme plutôt que pour les infrastructures et son propre peuple.

Si seulement les habitants de Gaza n’avaient pas mis au pouvoir des terroristes au lieu de personnes saines d’esprit et raisonnables lorsqu’Israël a quitté Gaza en 2005. 🤔 – Scotty Potty 🇺🇸🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@HTX_Con) 9 octobre 2023

Quiconque s’intéresse au côté dans ce conflit ne devrait surprendre personne. Cela n’a certainement pas semblé prendre SWildcat99 au dépourvu.

Votre CTU est solidaire du Hamas, une organisation terroriste génocidaire qui vient de torturer, violer et assassiner des centaines de femmes et d’enfants civils. Jackson pense que le viol et les meurtres de femmes juives sont justifiés en raison de « l’occupation » que vous voyez. https://t.co/42Q51JvFIV pic.twitter.com/7gEwpIHRFs -swildcat79 (@SWildcat99) 9 octobre 2023

Attendez une minute… C’est le président du Chicago TEACHERS Union ? Maintenant, cela a du sens.

@CTULocal1 est un parti politique. Ils ont l’intention de renforcer leur pouvoir et d’endoctriner leurs étudiants dans leurs croyances marxistes. Ils se moquent bien des étudiants et de l’enseignement. – Voici le juge (@judgyone) 8 octobre 2023

Une chose qui a déjà été dite, et du moins enseignée, est que la seule façon de mettre fin au conflit est de rendre impensable sa poursuite. Il existe plusieurs manières d’y parvenir, mais le Hamas semble avoir écarté toutes les options, sauf une ou deux. La force écrasante et la destruction de la volonté de combattre du peuple semblent être les seules options.

X semblait très bien comprendre cela.

Dès que les missiles ont commencé à voler depuis Gaza, il a été garanti que les pertes palestiniennes dépasseraient bientôt les pertes israéliennes. La question est : sachant que les Palestiniens paieraient cher, pourquoi ont-ils provoqué cela eux-mêmes ? -Pudge (@pudgenet) 9 octobre 2023

Et c’est pourquoi seuls les imbéciles déclenchent des guerres qu’ils sont destinés à perdre – 100% Ping Wing (@PingWingery) 9 octobre 2023

Vous n’avez absolument aucun sens ni compréhension de la guerre ni de la manière de mener une opération après une attaque civile non provoquée. Je soupçonne que votre position est enracinée dans votre haine de l’Amérique et votre soutien aux régimes autoritaires. https://t.co/jbDDbYvtev – maçon américain (@rroulo424) 9 octobre 2023

Le Hamas est connu pour placer stratégiquement des bases militaires dans les hôpitaux et les écoles. Ils veulent utiliser les dommages collatéraux comme stratégie politique de sympathie. Soit vous êtes ignorant, soit vous tolérez cela. 😉 – Citoyen007 (@Citizen0075) 8 octobre 2023

Nous pensons que c’est la dernière solution, mais comme aime à le dire un ami de cet écrivain : « Embrassez le pouvoir du « et ».

