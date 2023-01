Un militant s’inquiète de la rampe «inaccessible» conçue pour les personnes handicapées dans UP Eatery

C’est plus facile à dire qu’à faire ! Aujourd’hui, nous pourrions parler de l’inclusivité accordée à chaque être humain, quel que soit son sexe, son apparence, son âge, etc. Mais la vérité amère n’est connue que de ceux qui traversent plusieurs problèmes dans leur vie quotidienne en raison d’être étiquetés comme ” ‘ ou ‘spécial’. C’est exactement ce qui est arrivé à un militant des droits des personnes handicapées alors qu’il visitait un restaurant à Vrindavan, dans l’Uttar Pradesh.

Satendra Singh, un militant handicapé physique, et un médecin se sont rendus sur Twitter le 4 janvier pour partager une vidéo de son expérience amère sur une rampe haute construite pour les personnes spécialement handicapées dans un restaurant de l’UP. Le clip montrait son incapacité à gravir la rampe qui était “exclusivement” construite pour la “facilité” des clients. Il a pris l’aide de son chien pour gravir la pente raide mais n’a pas pu le faire en raison de son «inaccessibilité». L’appelant “Mont Everest”, M. Singh a également souligné comment la rampe était barricadée au sommet.

“Les gens n’ont que des handicaps physiques, mais c’est la société qui nous rend “handicapés” par ses barrières infrastructurelles. Regardez la pente, ou le mont Everest au nom de la rampe à Hira Sweets, Vrindavan, que même les personnes ayant des “capacités divines « Je ne peux pas grimper », a écrit Singh sur le site de micro-blogging.

La vidéo virale a attiré l’attention de plusieurs utilisateurs qui ont également soulevé des inquiétudes concernant des erreurs d’infrastructure. “C’est juste horrible. Je ne souffre d’aucun handicap physique. Mais, je n’oserais pas tenter de gravir la rampe. Celui qui l’a fait construire dirige peut-être aussi un hôpital !! » a écrit un utilisateur inquiet tandis qu’un autre a déclaré: «Ces rampes ne sont jamais conçues pour garder la facilité d’accès pour les personnes qui en ont réellement besoin. Dans notre pays, l’accessibilité est encore une chose étrangère, malheureusement ! ». Les utilisateurs ont également partagé leurs propres expériences terribles et ont fait remarquer: «C’est quelque chose auquel je suis confronté tous les jours. Pas un bâtiment, pas un établissement gouvernemental, pas une entreprise privée n’est suffisamment sensible pour être complètement adapté aux personnes handicapées.

M. Singh est professeur de physiologie au Collège universitaire des sciences médicales de Delhi et responsable de l’organisation « Doctors with Disabilities : Agents of Change ».

