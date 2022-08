Un militant saoudien condamné à 34 ans de prison pour activité sur Twitter

Al-Shehab, 33 ans, s’est également vu interdire de voyager en dehors de l’Arabie saoudite pendant encore 34 ans.

Le doctorant de l’université de Leeds au Royaume-Uni avait été arrêté en janvier 2021 et soumis à des interrogatoires sur une période de 265 jours avant d’être déféré devant le tribunal pénal spécialisé, selon l’organisation indépendante de défense des droits de l’homme ALQST.

Elle a d’abord été condamnée à six ans de prison à la fin de l’année dernière – cette peine a été portée à 34 ans après qu’al-Shehab ait interjeté appel, selon les documents.

Les accusations portées contre elle par le ministère public incluent “l’aide apportée à ceux qui cherchent à perturber l’ordre public et à porter atteinte à la sécurité du grand public et à la stabilité de l’État, et la publication de rumeurs fausses et tendancieuses sur Twitter”, a déclaré ALQST.

Al Shehab a déclaré au tribunal que sans avertissement préalable, elle avait été “propulsée” dans l’enquête de plusieurs mois, au cours de laquelle elle a été maintenue à l’isolement, selon les documents judiciaires. La mère de deux enfants a également demandé au tribunal de prendre en considération la nécessité de s’occuper de ses enfants et de sa mère malade, selon les documents. La responsable de la surveillance et des communications d’ALQST, Lina Al-Hathloul, a déclaré à CNN qu’al-Shehab avait été arrêtée pour avoir soutenu sa sœur Loujain al-Hathloul, une militante de premier plan qui a passé plus de 1 000 jours en prison à la suite d’un ratissage en mai 2018 qui visait des personnalités bien connues. les opposants à la loi du royaume, abrogée depuis, interdisant aux femmes de conduire – et d’autres prisonniers d’opinion sur Twitter. Lina Al-Hathloul a déclaré dans la déclaration de l’ALQST que la condamnation d’al-Shehab « se moque des revendications des autorités saoudiennes de réforme pour les femmes et du système juridique », ajoutant que cela « montre qu’elles restent déterminées à punir sévèrement quiconque exprime leurs opinions librement.” Ils ont exhorté le gouvernement saoudien à libérer al-Shehab et ont exigé que le royaume protège la liberté d’expression. Le compte Twitter d’Al-Shehab reste en ligne avec un tweet épinglé qui se lit comme suit : “Liberté pour les prisonniers d’opinion et tous les opprimés du monde”. Le département d’État américain a déclaré qu’il “étudiait” l’affaire mercredi. “Mais je peux dire que c’est une question générale et je peux le dire sans aucune mise en garde et résolument : l’exercice de la liberté d’expression pour défendre les droits des femmes ne devrait pas être criminalisé”, a déclaré le porte-parole du département d’État, Ned Price, lors d’un point de presse avec des journalistes. Lorsqu’on lui a demandé si l’Arabie saoudite avait été enhardie par les récents engagements américains avec le pays, Price a répondu que “notre engagement… a clairement indiqué… que les droits de l’homme sont au cœur de notre programme”.

Reportage fourni par Kylie Atwood de CNN.