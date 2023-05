Un militant russe sur le prix à payer pour dénoncer le régime de Vladimir Poutine | Nouvelles du monde

La militante anti-Kremlin Anastasia Shevchenko lors de son audience dans la ville de Rostov-sur-le-Don, en Russie (Photo: Russie)

« Indésirable » – c’est ainsi que le régime de Vladimir Poutine voit la militante civile Anastasia Shevchenko.

Le 24 février 2022, alors que les chars russes franchissaient la frontière vers En Ukraine, elle avait déjà passé deux ans en résidence surveillée pour son travail avec le mouvement d’opposition Russie ouverte et pour avoir protesté contre le président.

L’homme de 43 ans est la première personne du pays à être inculpée en vertu de la loi sur les « organisations indésirables », entrée en vigueur en 2015.

Il donne aux autorités le pouvoir d’interdire arbitrairement les activités des ONG internationales en Russie sous des prétextes de sécurité vaguement définis, tout en criminalisant la collaboration avec elles.

Alors que le Kremlin intensifie sa répression contre la dissidence, Metro.co.uk s’est entretenu avec Mme Shevchenko pour savoir quel est le prix à payer pour dénoncer le régime russe.

De chez elle à Vilnius, la capitale lituanienne, elle a résumé les dernières années de sa vie : « J’ai dû fuir la Russie après le début de la guerre et maintenant je suis sur une liste de personnes recherchées là-bas.

« Dès mon retour, je serai arrêté et emprisonné pendant trois ans. Mon crime est d’avoir participé à un rassemblement politique contre Poutine.

« J’ai participé à des débats, une fois à la télévision locale, et participé à un séminaire. Je me préparais à me présenter aux élections législatives et locales.

« Mais j’ai été classé comme membre d’une organisation indésirable. C’est pourquoi j’ai été condamné à deux amendes puis arrêté en janvier 2018. J’ai passé plus de deux ans en résidence surveillée.

« J’étais complètement isolé du monde – vous ne pouvez pas utiliser Internet, bien sûr, vous pouvez écrire ou recevoir des lettres, recevoir des lettres, etc. »

Pendant six mois avant d’être détenue, Mme Shevchenko avait été suivie par des agents du Service fédéral de sécurité, qui avaient installé une caméra secrète dans le plafond de sa chambre, surveillant chacun de ses mouvements.

Mais la cruauté ravivée du régime soviétique est vraiment apparue lorsque sa fille aînée, Alina, est tombée malade et a été transportée en soins intensifs deux jours après son arrestation.

Les gens assistent à la «marche de la colère des mères» pour la libération des prisonnières politiques, à Moscou en 2019 (Photo: Getty)

Mme Shevchenko s’est vu refuser toute visite et n’a été autorisée à être avec Alina qu’après avoir déjà perdu connaissance à l’hôpital.

Tenant la main froide de son enfant, la mère n’a pas pu empêcher les larmes de couler sur son visage alors qu’elle disait au revoir dans les 15 minutes où elle était autorisée à être là.

Quelques heures plus tard, Alina était décédée.

« Quand je suis finalement arrivé à l’hôpital, c’était après que son cœur se soit arrêté deux fois », se souvient le parent.

« Elle était déjà dans un très mauvais état. Elle était inconsciente et respirait à l’aide de matériel médical. Elle était complètement seule.

« C’est quelque chose que je ne peux pas comprendre, pardonner et oublier. Elle ne m’a pas vu quand je suis arrivé là-bas.

«Je voulais juste lui tenir la main, mais il faisait déjà froid. Alina est morte peut-être deux ou trois heures après ma visite. y

«Je l’ai vue pendant 15 minutes, je pleurais tout le temps. Il n’y avait aucune empathie, aucune compassion.

Une photo d’Anastasia Shevchenko avec sa fille Alina (Photo: ABC News)

Même avant l’invasion de l’Ukraine, il était déjà clair que l’opposition que présentaient des groupes comme Open Russia était une menace pour le Kremlin.

En février 2021, le militant a été reconnu coupable et condamné à quatre ans de prison avec sursis pour avoir des liens avec le groupe pro-démocratie basé au Royaume-Uni.

La tolérance pour la dissidence ouverte en Russie était encore plus faible depuis qu’elle a été détenue en 2019.

Malgré cela, Mme Shevchenko n’a jamais envisagé de fuir son pays et prévoyait de rester et de combattre le régime de l’intérieur.

Cela a changé quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, lorsque son fils de 14 ans a été chargé d’écrire une lettre de soutien aux troupes de première ligne par ses professeurs à l’école.

Comprenant que l’avenir de ses enfants est menacé par la propagande et à quel point la société est polarisée, elle a fait ses valises et a traversé la frontière du jour au lendemain en août de l’année dernière.

A l’époque, le président n’avait pas encore annoncé la mobilisation partielle des réservistes militaires, si bien que leurs papiers n’étaient pas contrôlés à la frontière avec la Biélorussie.

Conduisant pendant près de 30 heures avec ses enfants à l’arrière, Mme Shevchenko n’a pas arrêté la voiture jusqu’à ce qu’elle atteigne la Lituanie.





Mme Shevchenko lors de l’une des audiences du tribunal pour son affaire (Photo: Reuters)

« Quelques semaines après le début de la guerre, on a demandé à mon fils, qui était en quatrième année à l’époque, d’écrire une lettre à un soldat russe et de lui souhaiter la victoire sur l’Ukraine », a-t-elle déclaré.

«Il a commencé sa lettre en écrivant« Que faites-vous? Vous tuez des gens ».

«Ma fille venait également de terminer ses études en mai. C’est aussi une fille courageuse, et je peux imaginer que si elle entre à l’université, il lui sera impossible d’étudier car ils vous demandent de vous engager à soutenir l’invasion.

« Dès que vous n’êtes pas d’accord, vous n’êtes plus étudiant. C’est arrivé à beaucoup d’enfants de mes amis. J’ai aussi vu comment le pays changeait.

‘Il y avait beaucoup de lettres Z partout. La société était tellement polarisée – ceux qui soutenaient la guerre et ceux qui ne la soutenaient pas.

Originaire de Lituanie, Mme Shevchenko est toujours très impliquée dans la politique en Europe et aux États-Unis.

Elle doit prendre la parole lors du Sommet de Genève sur les droits de l’homme et la démocratie du 17 mai à Genève, en Suisse, une conférence majeure qui met en lumière les situations urgentes en matière de droits de l’homme qui nécessitent une attention mondiale.

La militante soutient son choix de s’élever contre le président et de défendre les droits de l’homme, et n’a « aucun regret ».

Mme Shevchenko a souligné: «Sinon, je ne me respecterais pas et mes enfants ne le seraient pas non plus. Si vous pouvez changer quelque chose, vous devriez au moins essayer. Ne perds pas espoir.’

Mais le traumatisme de ce que le Kremlin lui a fait subir continue de vivre avec elle et ses enfants.

« Les gens me demandent si je crains que le régime ne me cible à l’étranger, mais si je commence à y penser, cela me détruira », a-t-elle déclaré.

« Alexeï Navalny s’est fait empoisonner ses sous-vêtements avec l’agent Novitchok. Penser à mes sous-vêtements tout le temps deviendra trop épuisant. il. Non, je vis juste ma vie.

« Il m’a fallu du temps ici, en Lituanie, pour commencer à me comporter normalement, pour arrêter de regarder si quelqu’un me suivait et pour me convaincre de me détendre.

‘Pourtant, j’ai parfois des flashbacks de ce qui s’est passé. C’est aussi un énorme problème pour moi de faire confiance aux gens, surtout aux nouveaux.

