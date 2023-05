Un journaliste et militant russe a porté plainte pour suspicion d’empoisonnement.

La police allemande enquête sur les allégations, selon un média Welt am Sonntag .

Natalia Arno a découvert que sa chambre d’hôtel à Prague avait été ouverte.

La police allemande a ouvert une enquête après qu’un journaliste russe et un militant qui ont participé à une conférence à Berlin ont fait état de problèmes de santé suggérant un possible empoisonnement, a rapporté le Welt am Sonntag.

« Un dossier a été ouvert sur la base des informations disponibles », a déclaré dimanche un porte-parole de la police de Berlin à l’hebdomadaire. La police de Berlin n’était pas disponible dans l’immédiat pour répondre à l’AFP.

Le média d’investigation russe Agentstvo a publié cette semaine une enquête faisant état des problèmes de santé rencontrés par deux participants à une réunion de dissidents russes les 29 et 30 avril, organisée par l’ancien oligarque en exil devenu critique du Kremlin, Mikhaïl Khodorkovski.

Un participant, identifié comme un journaliste qui avait récemment quitté la Russie, a ressenti des symptômes non spécifiés pendant l’événement et a déclaré qu’ils avaient peut-être commencé plus tôt.

Le rapport ajoute que le journaliste s’est rendu à l’hôpital universitaire de la Charité à Berlin – où le critique de Poutine, Alexei Navalny, a été soigné après avoir été empoisonné en août 2020.

LIRE | Un expert de l’ONU appelle à des soins médicaux d’urgence pour Navalny emprisonné en Russie

La deuxième participante mentionnée est Natalia Arno, directrice de l’ONG Free Russia Foundation aux États-Unis où elle vit depuis 10 ans après avoir dû quitter la Russie.

Arno était à Berlin fin avril avant de se rendre à Prague, où elle a ressenti des symptômes et a découvert que sa chambre d’hôtel avait été ouverte, a rapporté Agentstvo.

Partant le lendemain pour les États-Unis, elle a contacté un hôpital là-bas ainsi que les autorités.

Arno a discuté de ses problèmes – « douleur aiguë » et ​​ »engourdissement » – sur Facebook cette semaine, affirmant que les premiers « symptômes étranges » sont apparus avant son arrivée à Prague.

Elle a dit qu’elle avait encore des symptômes mais qu’elle se sentait mieux.

Le journaliste Dmitry Muratov (R), lauréat du prix Nobel de la paix 2021, assiste à une audience du procès de la figure de l’opposition russe et ancien maire d’Ekaterinbourg Yevgeny Roizman, accusé d’avoir « discrédité » l’armée pour ses commentaires sur la campagne militaire russe en Ukraine, à Ekaterinbourg. AFP PHOTO : Anna Yurieva, AFP

Ces dernières années, plusieurs attentats au poison ont été perpétrés à l’étranger et en Russie contre des opposants au Kremlin.

Moscou nie que ses services secrets en soient responsables.

Des laboratoires européens ont confirmé que Navalny avait été empoisonné au Novichok, un agent neurotoxique de fabrication soviétique.