Un militant russe emprisonné reçoit un prix des droits de l’homme

GENÈVE (AP) – Un militant de l’opposition russe emprisonné qui a été honoré par un groupe de défense des droits de l’homme a dédié son prix aux milliers de personnes qui ont été arrêtées ou détenues en Russie pour avoir protesté contre la guerre du président Vladimir Poutine en Ukraine.

UN Watch, une organisation basée à Genève qui promeut les droits de l’homme et essaie de faire en sorte que les Nations Unies le fassent également, a décerné à Vladimir Kara-Murza sa plus haute distinction en matière de droits de l’homme. Le prix Morris Abram rend hommage au fondateur du groupe, défenseur des droits civiques, diplomate et délégué aux Nations Unies.

L’épouse de Kara-Murza, Yevgeniya, a accepté le prix en son nom lors d’une cérémonie jeudi soir et a lu une lettre de son mari qui a salué les journalistes, avocats, artistes, prêtres, politiciens, officiers militaires et autres “qui ont refusé de se taire en face à cette atrocité, même au prix de la liberté personnelle.

“Depuis février, plus de 19 000 personnes ont été arrêtées par la police à travers la Russie pour des manifestations anti-guerre”, indique la lettre. “Je veux leur dédier ce prix à tous.”

Kara-Murza, 41 ans, a cité des chiffres récents de Memorial, un groupe russe de défense des droits de l’homme qui a partagé le prix Nobel de la paix de cette année, selon lesquels il y a maintenant quelque 500 prisonniers politiques en Russie.

« Au moment de mon propre emprisonnement, j’ai eu l’occasion de constater de visu à quel point ce chiffre est vraiment incomplet », a-t-il écrit. “Et le segment à la croissance la plus rapide sur la liste des prisonniers politiques de la Russie est celui des opposants à la guerre de Poutine contre l’Ukraine.”

Kara-Murza était un associé du chef de l’opposition Boris Nemtsov, qui a été tué près du Kremlin en 2015. Il a lui-même survécu à des empoisonnements en 2015 et 2017 qu’il a imputés au Kremlin. Les responsables russes ont nié toute responsabilité dans les empoisonnements.

Il a été emprisonné en avril pour avoir diffusé de « fausses informations » sur l’armée russe. La Russie a adopté une loi criminalisant la diffusion de “fausses informations” sur son armée peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes le 24 février. Les autorités ont utilisé la loi contre des dizaines de personnes pour étouffer l’opposition.

Les autorités russes ont récemment ajouté des accusations de trahison à d’autres accusations portées contre Murza. Les accusations découlent de discours qu’il a prononcés dans plusieurs pays occidentaux qui critiquaient le régime du Kremlin, selon son avocat, Vadim Prokhorov.

Kara-Murza nie avoir commis une trahison, dit son avocat. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans.

Le mois dernier, Kara-Murza a reçu le prix des droits de l’homme Vaclav Havel du Conseil de l’Europe alors qu’un tribunal de Moscou a prolongé sa détention jusqu’au 12 décembre.

