Un militant russe « empoisonné, peut-être par un agent neurotoxique » lors d’un voyage en Europe | Nouvelles du monde

La responsable d’une organisation internationale luttant pour la démocratie en Russie dit qu’elle pense avoir été « empoisonnée, peut-être par un agent neurotoxique ».

Natalia Arno a ressenti des « symptômes étranges » lors d’un récent voyage en Europe et a trouvé une fois la porte de sa chambre ouverte lorsqu’elle est rentrée à son hôtel.

Un message sur les réseaux sociaux de Mme Arno indique qu’elle s’est réveillée à 5 heures du matin le lendemain avec une douleur aiguë et a décidé de rentrer chez elle par le vol le plus proche vers les États-Unis, où elle se remet.

Bien qu’il ne soit pas encore confirmé ce qui a causé son état, le message indique qu’il fait l’objet d’une enquête – c’est une histoire qui évoque des souvenirs de la Novitchok empoisonnements d’un dissident russe Alexeï Navalny et cinq personnes à Salisbury en 2018.

« Gêne » pour Poutine alors que Kiev abat un missile « invincible » – Dernières mises à jour de la guerre en Ukraine

Mme Arno, qui a été forcée de partir Russie en raison de son travail en faveur de la démocratie, a fondé la Free Russia Foundation en 2014.

Sa publication sur Facebook indique qu’elle visitait deux villes européennes fin avril et début mai lorsque les symptômes ont commencé.

« Dans la deuxième ville, après une journée bien remplie de discussions et de réunions, je suis rentré à mon hôtel le soir et j’ai trouvé la porte de ma chambre légèrement entrouverte », indique le poste.

« J’ai vérifié mes affaires et la chambre, je n’ai trouvé aucun insecte, mais j’ai immédiatement senti une odeur étrangère et forte de parfums bon marché dans la chambre. »

Elle a quitté l’hôtel pour assister à une réunion et quand elle est revenue l’odeur de parfum avait disparu.

Image:

Cinq personnes – dont l’ancien agent double russe Sergei Skripal – ont été empoisonnées à Salisbury en mars 2018



Mme Arno dit dans son message qu’elle s’est plainte à la réceptionniste qui a dit que la femme de chambre avait oublié de fermer la porte.

À 5 heures du matin le lendemain matin, elle s’est réveillée dans une « douleur aiguë » avec des « symptômes étranges ». Elle a échangé ses vols et a pris un voyage de retour tôt aux États-Unis.

« Pendant le vol, les symptômes sont devenus très étranges, marchant sur tout le corps et avec un engourdissement vif. »

Elle est allée aux urgences « s’aggraver » et divers médecins ont prélevé des échantillons de sang, indique le poste.

Image:

Alexei Navalny, un critique bien connu de Vladimir Poutine, a été empoisonné avec Novichok et récupéré. Il est maintenant en prison en Russie



En savoir plus:

Les empoisonnements des espions de Salisbury cinq ans plus tard

« Partagez vos secrets sur la guerre en Ukraine », dit la CIA aux Russes

Maintenant, deux semaines plus tard, elle se sent « beaucoup mieux » mais présente toujours des symptômes de neuropathie, indique le message, alors qu’elle attend les résultats de « diverses enquêtes » sur ce qui s’est passé.

Elle a écrit: « Pour autant que je sache, ce n’est pas la première histoire d’empoisonnement possible de journalistes et d’activistes russes.

« Et ce n’est pas le premier cas avec une porte ouverte dans un hôtel où ‘la femme de chambre a oublié de la fermer’.

« J’ai pensé qu’il était important de le dire plus en détail, car je voulais avertir notre communauté russe en exil anti-guerre, anti-régime et pro-démocratie que nous ne devons pas perdre la vigilance, même après avoir quitté la Russie, d’un pays qui se bat une guerre d’agression contre l’Ukraine… et ne nous oublie pas. »