Un militant risque 3 ans de prison pour avoir envoyé des pilules abortives en Pologne – cela pourrait signaler ce qui va arriver aux États-Unis

Un militant risque 3 ans de prison pour avoir envoyé la pilule abortive à une autre femme en Pologne.

Le pays n’autorise l’avortement qu’en cas de viol, d’inceste et pour sauver la vie de la mère.

Elle est la première militante accusée d’avoir aidé à un avortement en Europe. Son cas pourrait signaler ce qui va arriver aux États-Unis.

Un militant risque jusqu’à trois ans de prison pour avoir envoyé des médicaments abortifs en Pologne, où la procédure est illégale sauf en cas de viol, d’inceste, et pour sauver la vie de la mère, Vice Monde Nouvelles signalé.

La femme, Justyna Wydrzynska, 47 ans, est une doula et l’une des fondatrices de Équipe de rêve sur l’avortementqui fournit une éducation et un soutien aux personnes souhaitant avorter en Pologne.

L’organisation a déjà évité les ennuis juridiques en travaillant via le réseau européen Avortement sans frontièresqui peut envoyer des pilules aux femmes en Pologne depuis l’extérieur du pays.

Mais lorsque Wydrzynska a entendu parler d’une femme anonyme “désespérée” en Pologne qui a déclaré que son mari violent l’empêchait d’accéder à la procédure, Wydrzynska a déclaré qu’elle n’avait d’autre choix que de lui envoyer des pilules de sa réserve personnelle.

“Son histoire m’a touché le cœur car j’avais vécu une expérience similaire”, a déclaré Wydrzynska, selon Amnesty International. “J’ai senti que je devais l’aider.”

Alors que Wydrzynska a déclaré à Vice que la femme n’avait jamais pu prendre les pilules mais avait fait une fausse couche en raison du stress de la situation, le mari de la femme a trouvé les coordonnées de Wydrzynska sur l’emballage et a appelé la police.

Un an plus tard, elle a été inculpée d'”aide à un avortement” et de “possession de médicaments sans autorisation dans le but de les introduire sur le marché”. Son affaire, qui sera jugée jeudi, est la première en Europe qui poursuit un militant pour avoir fourni des pilules abortives. Elle risque jusqu’à trois ans de prison.

Mais Wydrzynska n’a pas perdu sa détermination. “Nous ne devrions pas avoir peur de ce qui pourrait arriver même si j’allais vraiment en prison”, a-t-elle déclaré à Vice. « Nous devrions faire notre travail quoi qu’il arrive. Parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera ?

L’affaire pourrait signaler ce qui va arriver aux États-Unis

Les militants et les médecins craignent que l’affaire ne soit un signe avant-coureur de ce qui va arriver dans le nouveau post-Roe NOUS.

Texas, pour sa part, déjà permet aux particuliers d’intenter des poursuites civiles contre toute personne qui aide quelqu’un d’autre à accéder à la procédure après six semaines de grossesse. Autres états suivent le mouvement.

Le cas de Wydrzynska est “un rappel que nos droits à la vie, à la santé, à l’intégrité corporelle et à l’autonomie ne peuvent être tenus pour acquis”, a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, dit dans un communiqué.

L’organisation a demandé que les charges contre Wydrzynska soient “immédiatement abandonnées”, affirmant que cela crée un dangereux précédent en Pologne et “un message effrayant aux autres gouvernements qui cherchent à restreindre les activités des militants du droit à l’avortement, qui militent pour l’autonomie corporelle et le droit d’accès des avortements sûrs.”

“Personne ne devrait être criminalisé, et encore moins poursuivi, pour avoir aidé quelqu’un à obtenir un avortement sécurisé”, a ajouté Callamard. “Partout dans le monde, l’interdiction de l’avortement sécurisé tue des milliers de femmes et de filles chaque année.”

