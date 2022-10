Un militant pour le climat verse des excréments sur le mémorial d’un vétéran de la Seconde Guerre mondiale

Chaque fois qu’un jet privé décolle, il verse des excréments sur ce que représentait le capitaine Tom, le collecteur de fonds de Covid-19, a déclaré le jeune homme de 21 ans

Un militant britannique faisant campagne pour «Mettre fin aux jets privés britanniques” a vidé un récipient en plastique rempli de ce qu’elle prétendait être “vraie merde humaine liquide» sur un mémorial à la collecte de fonds Covid-19 et au capitaine Tom Moore, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, vendredi, cherchant à attirer l’attention sur l’hypocrisie du gouvernement à propos du changement climatique.

“À chaque fois [a private jet] décolle, il verse un seau de merde et de sang sur tout ce que le capitaine Tom représentait“, déclare Maddie Budd, décrite par le compte Twitter d’End UK Private Jets comme une jeune de 21 ans”ancien étudiant en médecine», dans une vidéo accompagnant le clip de la cascade fécale.

“Les gens vont dire que c’est un héros. Les gens vont dire que c’est profondément, obscènement irrespectueux envers sa vie et le NHS qu’il a défendu et je suis d’accord», explique-t-elle, se demandant pourquoi «nous” sommes “forçant notre système de santé à s’effondrer… .forçant notre civilisation à s’effondrer” tandis que “le gouvernement ne mettra même pas fin aux jets privés britanniques !”

RUPTURE: Un partisan de End UK Private Jets verse des visages humains sur le mémorial du capitaine Tom. Maddie, 21 ans, ancienne étudiante en médecine a déclaré : “Chaque fois qu’un jet privé décolle, il verse un seau de merde et de sang sur tout ce que le capitaine Tom représentait”#endukprivatejetshttps://t.co/zTzVJ2gu8H pic.twitter.com/4qjpKiyO9n – Fin des jets privés britanniques (@EndUKPrivateJet) 30 septembre 2022

Cependant, tout le monde n’a pas apprécié le message du groupe. Un utilisateur de Twitter prétendant être la personne qui a fait don du mémorial du capitaine Tom à Thistley Meadow s’est engagé à “poursuivre[e] Maddie pour vandalisme“, tweetant qu’il le ferait”travailler avec la police pour s’assurer que cela est pris aussi loin que possible.” Un torrent d’abus dirigé contre Budd s’est ensuivi après que l’histoire a été reprise par Breitbart samedi.

Apparemment composé uniquement de Budd et “Kaï», 20 ans, qui utilise les pronoms eux/eux, End UK Private Jets n’existe en ligne que depuis juillet. Son site présente une longue vidéo du couple discutant de ce qu’ils croient être les véritables ramifications du changement climatique, accompagnée de visuels macabres qui représenteraient prétendument les conséquences de ne pas prendre au sérieux le réchauffement planétaire.

“En plus de la mort par événement météorologique extrême, la famine, la maladie, la sécheresse, le changement climatique signifie la famine de masse, l’abattage de masse, le viol de masse et la torture de masse», déclare Budd dans la vidéo. “En termes d’injustice, il n’y a vraiment pas de plus grand crime en cours.”

Le compte Twitter de la campagne documente une cascade de performance antérieure dans laquelle Kai semble avoir mis le feu au bras au milieu d’un court de tennis lors de la Laver Cup à Londres. Ils ont été arrêtés et condamnés à une amende de 180 £ pour “intrusion aggravée.”

Kai, 20 ans, a mis le feu au bras à #LaverCup

Le climat vivable de notre planète s’effondre. Personne ne le prend au sérieux.

L’humanité ne vaut-elle pas la peine d’être sauvée ?

Entrons en résistance contre cette machine de mort.#EndUKPrivateJets pic.twitter.com/n81bXJtHsw – Fin des jets privés britanniques (@EndUKPrivateJet) 23 septembre 2022

“Ça ne sert à rien de parler de panneaux solaires, ou de voitures ou de véhicules électriques ou quoi que ce soit du genre parce que le gouvernement vole toujours dans des avions», explique Kai dans une vidéo publiée avant la représentation, tentant d’expliquer comment s’immoler par le feu attirerait l’attention sur la souffrance d’innocents due au changement climatique.

Moore était un officier de l’armée britannique qui a entrepris de collecter 1 000 £ pour le NHS pendant la pandémie de Covid-19 en parcourant 100 tours autour de son arrière-cour. Au moment où il est décédé à l’âge de 100 ans, après avoir été testé positif au virus, il avait collecté plus de 33 millions de livres sterling (40 millions de dollars). Il a été anobli par la reine Elizabeth II dans un «socialement éloigné» cérémonie après avoir terminé la collecte de fonds.