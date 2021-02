Un militant pour le climat emprisonné en Inde alors que le gouvernement réprime la dissidence

Avant que quiconque en dehors de sa ville natale ne connaisse son nom, Disha Ravi a passé quatre ans à sensibiliser les jeunes de Bangalore aux effets du changement climatique.

Aujourd’hui, l’activiste de 21 ans est emprisonné à New Delhi. L’allégation: elle a distribué une «boîte à outils» sous la forme d’un Google Doc contenant des points de discussion et des informations de contact pour des groupes influents pour obtenir un soutien aux agriculteurs qui protestent contre le gouvernement indien depuis des mois.

Le document – que la police dit avoir partagé avec Greta Thunberg, la Suédoise de 18 ans militant pour le climat – ressemble au type que les organisations de base du monde entier utilisent depuis des années pour faire campagne pour leurs causes.

Mais Mme Ravi, selon la police, l’utilisait pour «semer la désaffection contre l’État indien».

L’arrestation, la dernière d’une série de répression plus large contre les militants, a déclenché la colère et l’incrédulité parmi les politiciens de l’opposition, les groupes étudiants et les avocats, qui disent que le gouvernement utilise ses forces de l’ordre pour étouffer de plus en plus la dissidence, en ligne avec une détérioration plus large de la liberté d’expression en Inde. L’arrestation de Mme Ravi, ont-ils dit, a élevé la répression à un nouveau niveau.