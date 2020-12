Pensez-vous à deux fois avant de jeter une bouteille d’eau jetable que vous avez achetée dans un lieu touristique? Si vous êtes l’un des meilleurs, vous chercherez le bac le plus proche au lieu de jeter les ordures, mais la mise au rebut de la bouteille elle-même ajoute à un problème beaucoup plus important: les plastiques à usage unique.

Les Indiens génèrent en moyenne presque 26 kg de plastique à usage unique en un an. 26 kg qui ne sont généralement pas recyclés, se décomposent en microplastiques et finissent par se retrouver dans notre chaîne alimentaire.

Basant sa dernière installation artistique sur ces 26 kg, l’activiste du changement climatique Aakash Ranison, qui est devenu viral l’année dernière pour son cimetière marin au Kerala, a eu l’idée de sa dernière exposition.

«La seule façon de faire comprendre aux gens les conséquences de leurs actes est de leur montrer un miroir», déclare Ranison dans une interview avec Actualités18.

Après Cimetière marin, la nouvelle exposition se concentre sur le résultat éventuel de la pollution plastique: la mort.

À Rishikesh, qui a attiré plus 6 touristes lakh rien qu’en 2018, La pollution plastique à usage unique est très courante: obstruer l’attraction principale, le Ganga, joncher le Laxman Jhula et ne faire qu’un avec le paysage général des rues.

Les trois éléments les plus courants de la pollution plastique, selon Ranison, étaient les bouteilles, les emballages et les conteneurs en plastique. Ces trois sont devenus le thème central de son installation artistique.

Passé plus de quatre mois à Rishikesh, Ranison avec une équipe de bénévoles et l’ONG locale « Clean Himalayas » a collecté les déchets plastiques de sites touristiques populaires comme les rivières, les cascades, etc., puis a transformé les bouteilles en plastique en trois chitta (Hindi pour lit de mort) bûchers: chacun représentant les trois éléments de pollution plastique les plus courants.

«Je voulais que les gens voient visuellement, que ce ne sont pas que des plantes et des espèces. Vous finissez par vous tuer aussi», dit Ranison. Le but de l’installation est simple: «Rendre visible le tueur invisible», explique Ranison.

Ranison explique pourquoi il est plus facile pour les gens d’ignorer la pollution plastique lorsqu’ils voyagent: «Il est pratique d’acheter une bouteille d’eau et de la jeter, plutôt que de transporter la vôtre et de la remplir d’eau filtrée», dit-il. «Ils n’y réfléchissent pas à deux fois. Peut-être que le fait de tenir la réalité la changera», ajoute-t-il.

L’installation est située à Freedom Ghat, à seulement 50 mètres de Laxman Jhula, où les touristes pourront voir trois chittas fabriqués à partir de la pollution plastique, chacun soulignant comment l’action des humains peut être la cause de la mort de notre propre espèce.

Fait intéressant, la philosophie de Ranison sur le fait de « tenir un miroir en l’air » devient également littérale – un très petit miroir est placé au centre des bûchers, pour souligner le fait que le coupable et la cause de la pollution plastique n’est que l’humain lui-même.