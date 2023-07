Un militant palestinien tue un Israélien en Cisjordanie, un jour après le raid militaire israélien dans la région

JÉRUSALEM (AP) – Un militant du Hamas a ouvert le feu jeudi près d’une colonie israélienne en Cisjordanie occupée, tuant un Israélien, un jour après le retrait des forces israéliennes de la plus grande opération militaire en Cisjordanie depuis deux décennies. L’attaquant palestinien a été abattu par les forces israéliennes, a indiqué l’armée.

La fusillade est intervenue dans la foulée du retrait israélien du camp de réfugiés voisin de Jénine après une offensive de deux jours destinée à réprimer les militants palestiniens. L’opération a détruit les routes étroites et les ruelles du camp, poussé des milliers de personnes à fuir leurs maisons et tué 12 Palestiniens. Un soldat israélien a également été tué.

La fusillade de jeudi près de la colonie cisjordanienne de Kedumim a soulevé des questions sur l’efficacité du raid israélien, qui est intervenu après près d’un an et demi d’effusions de sang israélo-palestiniennes dans la région. Cela pourrait également inciter des membres du gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu à appeler à de nouvelles incursions militaires.

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, un chef de colons incendiaire, vit dans la zone de la fusillade. Smotrich supervise également la planification des colonies en Cisjordanie.

Le groupe militant du Hamas a revendiqué la responsabilité de la fusillade, affirmant qu’il s’agissait d’une « réponse naturelle » à l’incursion de Jénine. Il a déclaré que l’agresseur de 19 ans avait ciblé la colonie de Smotrich.

« L’ennemi saura que son massacre à Jénine n’a fait qu’accroître l’insistance de notre peuple à résister et à adhérer à son approche jusqu’à la libération », a déclaré le groupe.

L’armée a déclaré que le tireur avait ouvert le feu sur les forces israéliennes qui avaient arrêté son véhicule pour une inspection. L’homme a pris la fuite et a été abattu après une brève poursuite.

La Cisjordanie a connu un pic de violence de plus d’un an qui a créé un défi pour le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu, qui est dominé par des ultranationalistes qui ont appelé à une action plus dure contre les militants palestiniens pour voir les combats s’aggraver.

Plus de 140 Palestiniens ont été tués cette année en Cisjordanie, et les attaques palestiniennes visant des Israéliens ont tué au moins 25 personnes.

Israël a capturé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour l’État indépendant qu’ils espèrent.

