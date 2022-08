Un militant palestinien défie l’ordre d’interrogatoire israélien

JERUSALEM (AP) – Un militant des droits des Palestiniens a déclaré qu’Israël avait tenté de le convoquer pour un interrogatoire dimanche, alors qu’il poursuivait la répression des groupes de défense des droits des Palestiniens basés en Cisjordanie.

Les diplomates européens et américains ont repoussé l’affirmation des responsables israéliens selon laquelle les groupes ciblés sont liés au terrorisme.

L’ordre israélien apparemment donné à Shawan Jabarin de se présenter dans une prison militaire fait suite à un raid largement critiqué la semaine dernière contre six organisations de la société civile palestinienne en Cisjordanie occupée. Neuf pays européens, utilisant un langage inhabituellement brutal, ont qualifié le raid de « non acceptable », tandis que les États-Unis ont exprimé leur inquiétude.

Jabarin, directeur de l’un des groupes ciblés, Al-Haq, a déclaré dimanche avoir reçu un “appel menaçant” de cinq minutes du service de sécurité israélien du Shin Bet lui ordonnant de se rendre à la prison militaire d’Ofer en Cisjordanie occupée. . Il a dit qu’un officier avait menacé d’être arrêté, interrogé et “d’autres choses” s’il ne se conformait pas.

“Je ne changerai pas d’avis, mais s’il veut m’arrêter, il peut certainement le faire en tant que puissance occupante”, a déclaré Jabarin. Il a déclaré avoir invité l’officier au bureau d’Al-Haq et avoir exigé que la convocation soit envoyée officiellement par l’intermédiaire d’avocats, et non par téléphone.

Le Shin Bet n’a pas répondu à une demande de commentaire.

L’année dernière, Israël a interdit six groupes de défense des droits, dont Al-Haq, affirmant qu’ils avaient des liens avec le Front populaire de libération de la Palestine. Le FPLP est un mouvement laïc de gauche avec un parti politique ainsi qu’une branche armée qui a mené des attaques meurtrières contre des Israéliens. Israël et les États-Unis ont qualifié le FPLP d’organisation terroriste.

Les groupes de défense des droits nient les allégations israéliennes. Jabarin a qualifié les affirmations de liens avec le FPLP « d’absurdités totales et de mensonges complets ». Neuf pays européens ont également rejeté les accusations israéliennes, invoquant un manque de preuves.

Malgré les critiques, des soldats israéliens sont entrés jeudi dernier dans la ville cisjordanienne de Ramallah dans un convoi blindé et ont fait sauter les portes d’entrée des bureaux des groupes palestiniens. Les soldats ont saisi des documents, des ordinateurs et ont cassé des meubles et des appareils électroménagers avant de sceller les entrées.

Les neuf pays européens – la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suède – ont intensifié leur critique d’Israël au cours du week-end, affirmant que les derniers raids font « partie d’une réduction inquiétante de l’espace pour la société civile » pour les Palestiniens.

“Ces actions ne sont pas acceptables”, ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint, ajoutant qu’ils n’avaient vu aucune preuve de liens extrémistes.

La semaine dernière, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré que Washington était “préoccupé” par les raids et les bouclages, mais qu’Israël s’était engagé à fournir des informations supplémentaires. Des diplomates occidentaux ont visité l’un des bureaux quelques heures plus tard pour manifester leur soutien aux groupes interdits.

Les groupes perquisitionnés comprennent Al-Haq, un vétéran, un groupe de défense des droits des Palestiniens respecté dans le monde entier ; Addameer, qui défend les prisonniers palestiniens détenus par Israël ; Défense des Enfants International-Palestine ; l’Union des comités de femmes palestiniennes; l’Union des Comités de Travail Agricole et le Centre Bisan de Recherche et de Développement.

Dimanche, quelque 45 groupes de défense israéliens et juifs ont publié une déclaration de solidarité avec les groupes palestiniens ciblés.

“La défense des droits de l’homme n’est pas du terrorisme”, indique le communiqué. “Nous réfutons ces déclarations sans fondement et appelons la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu’il revienne sur sa décision.”

Les principaux groupes israéliens de défense des droits de l’homme, dont B’Tselem et l’Association pour les droits civils en Israël, ainsi que le groupe libéral pro-israélien J Street, figuraient parmi les signataires.

Les défenseurs des droits ont décrit le raid comme faisant partie d’une répression de plusieurs décennies dans les territoires occupés contre l’activisme politique.

“Nous savons qu’il y a un prix à payer pour défendre les droits et les citoyens, et nous avançons”, a déclaré Jabarin.

Sam Mcneil, Associated Press