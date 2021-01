Un militant palestinien condamné par un tribunal militaire israélien

Revue nationale

Pourquoi le flic de Kenosha ne sera pas poursuivi

Mardi, les autorités du Wisconsin ont annoncé qu’elles ne poursuivraient pas Rusten Sheskey, l’officier qui a tiré et paralysé Jacob Blake en août de l’année dernière – un incident qui a déclenché des manifestations et des émeutes à Kenosha, une ville près de la frontière de l’Illinois. Pour justifier cette décision, ils ont publié deux rapports, l’un du bureau du procureur du comté de Kenosha et un autre de Noble Wray, chef de la police à la retraite et réformateur de la police de l’administration Obama à qui on avait demandé de rendre une évaluation indépendante. les tirs restent flous, en grande partie parce que la police de Kenosha n’avait pas de caméras corporelles à l’époque. L’incident n’a été capturé que sur les téléphones portables des spectateurs, dont les vidéos ne montrent pas toute la situation. Mais quand il s’agit de la question des poursuites pénales, les documents sont très convaincants: il n’y a aucun moyen de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que Sheskey a tiré sans justification. Si quoi que ce soit, les preuves penchent dans la direction opposée: l’agent Sheskey et deux autres flics se sont présentés en réponse à un appel de Laquisha Booker, la mère des enfants de Blake. Elle a dit que Blake avait pris les clés de son véhicule de location et qu’il lui avait emprunté des véhicules et les avait écrasés dans le passé. Elle a ajouté que Blake n’était «pas censé être ici», mais qu’elle le laisserait visiter pour l’anniversaire de son fils. Les répartiteurs de la police ont dit aux policiers que Blake avait un mandat d’arrêt pour crime de violence domestique et d’agression sexuelle, ce qui signifie qu’ils devraient l’arrêter s’ils le trouvaient, conformément à la politique du département de police de Kenosha. témoin, Booker a déclaré que Blake essayait de prendre sa voiture et ses enfants – et Blake a été vu en train de mettre un enfant dans un SUV gris. Sheskey a dit qu’il n’était pas sûr si l’enfant appartenait à Blake ou non. En vérité, il y avait trois enfants dans le SUV, tous de Blake. Les flics ont essayé d’arrêter Blake. Il a résisté. Deux officiers différents l’ont abattu avec des Tasers, mais il a arraché les sondes. Et pour aggraver les choses, Blake a produit un couteau. Malgré certaines affirmations dans les médias selon lesquelles Blake n’était «pas armé», il a admis avoir lui-même le couteau, il y a une vidéo des officiers lui disant de le laisser tomber, et l’arme a été retrouvée ouverte dans le SUV après l’incident. Selon le rapport du bureau de la DA, Blake a également résisté à son arrestation avec un couteau lors d’un incident de 2010, puis est venue une série de décisions fatidiques. Comme le montre la vidéo largement diffusée sur le téléphone portable, Blake a contourné le SUV et a ouvert la porte. Sheskey le suivit et attrapa la chemise de Blake, puis tira sept fois. Il dit qu’il a arrêté de tirer lorsque Blake a laissé tomber le couteau, conformément à sa formation pour tirer jusqu’à ce que la menace cesse. La question clé est de savoir si Sheskey croyait raisonnablement qu’une force meurtrière était nécessaire pour mettre fin à une menace imminente de «mort ou de graves lésions corporelles», que ce soit pour lui ou pour quelqu’un d’autre. Sheskey, un autre officier et certains témoins disent que Blake a tordu son corps vers Sheskey avant que les coups de feu ne retentissent, ce qui aurait déplacé le couteau vers l’officier. Selon le bureau du procureur du district, «l’agent Sheskey a déclaré que, pour la première fois, Jacob Blake avait manifesté l’intention de [as opposed to just resisting arrest] en poussant le couteau vers le torse de l’officier Sheskey. Une telle action justifierait clairement une force mortelle, mais ce geste n’est pas évident dans la vidéo, du moins pas pour moi. (Vous pouvez voir l’enregistrement sur YouTube et vous déplacer image par image à l’aide des boutons «<» et «>» de votre clavier.) Cela dit, je ne dirais pas que la vidéo réfute ces affirmations non plus – le plus important question au tribunal, où le fardeau incombe à l’accusation – parce que la porte du SUV et les corps des flics obscurcissent certains des mouvements de Blake Et en tout cas, comme l’ajoute le rapport de Noble Wray, que Blake ait conduit le couteau en avant ou non, un l’agent pourrait se considérer comme étant en danger imminent. PO Sheskey s’accrochait littéralement à la chemise de Blake, et Blake avait un couteau à la main, résistant activement, essayant de monter dans le véhicule. Cette situation ne fait qu’aggraver le fait que les enfants se trouvent dans le véhicule.Bien sûr, c’était la propre décision de Sheskey de saisir la chemise de Blake, et il y a plusieurs façons de remettre en question les actions des agents même si nous ne les poursuivons pas. Mais quand il s’agit de ces derniers moments cruciaux, la vérité est que Blake les a mis dans une situation impossible. Ils auraient pu garder une distance de sécurité avec le gars avec un mandat pour agression sexuelle armé d’un couteau, mais cela aurait signifié de laisser ce gars monter dans un véhicule qu’ils savaient contenir au moins un enfant – une option qui pourrait conduire à un haut – poursuite de vitesse ou prise d’otage, deux possibilités que Sheskey dit craindre à l’époque. D’un autre côté, une fois que Sheskey s’est rapproché d’un suspect armé d’un couteau, la chance qu’il aurait besoin d’utiliser une force mortelle augmente, car les couteaux sont incroyablement mortels à cette distance et il n’y a pas beaucoup de temps pour vérifier et réagir. Ou, comme Wray l’a dit:> L’agent Sheskey avait déterminé qu’il était dangereux pour le public et l’enfant dans la voiture de laisser partir Blake. PO Sheskey a estimé qu’il ne pourrait pas battre en retraite une fois qu’il a pris la décision que le mal pouvait arriver aux enfants ou au public. J’ai conclu que l’analyse de l’agent Sheskey était raisonnable compte tenu des renseignements limités dont il disposait à l’époque. L’agent Sheskey ne connaissait pas la relation entre Blake et l’enfant. Je ne sais pas si cela fait une grande différence. Le département américain de la Justice rapporte en 2010 que 200 000 enfants sont enlevés pour la plupart par un ami de la famille ou un parent. La résistance sévère de Blake à être placé en garde à vue amènerait un officier raisonnable à croire qu’il s’engagerait dans une poursuite à grande vitesse.Je n’ai aucune idée de ce qui se serait réellement passé si Sheskey n’avait pas tiré. Je suis content de ne pas avoir eu à prendre cette décision moi-même. Et je suis heureux que les procureurs ne traînent pas cette situation en poursuivant une affaire qu’ils ne pourraient jamais gagner.