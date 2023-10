Un militant pacifiste vénéré est porté disparu après avoir envoyé un message poignant lors de l’assaut du Hamas

Dès qu’elle a appris que des militants du Hamas lançaient des attaques en Israël, Avital Brown a envoyé un message WhatsApp à son amie Vivian Silver, une militante pacifiste née au Canada qui vivait près de la bande de Gaza.

En moins d’une minute, Silver, 74 ans, a répondu depuis son domicile du kibboutz Be’eri.

« C’est le chaos absolu ici », a-t-elle écrit en hébreu samedi à 7 h 54, selon des messages texte partagés avec NBC News. « Des terroristes ont infiltré Be’eri. Il y a des tirs et des cris.

Brown a répondu immédiatement mais n’a jamais eu de réponse.

Silver fait partie des personnes qui auraient été tuées sur place ou enlevées par les militants et emmenées à Gaza, un endroit qu’elle connaît bien.

Pendant près de 50 ans, Silver a œuvré pour améliorer le sort des Palestiniens et créer une société partagée entre Juifs et Arabes, allant jusqu’à rencontrer des résidents de Gaza atteints de cancer au poste frontière et les conduire à Jérusalem pour y être soignés.

La grand-mère aux cheveux argentés est considérée des deux côtés de la frontière comme une force irrépressible, selon ceux qui la connaissent et travaillent avec elle.

« J’ai parlé à des Palestiniens qui se sentent complètement dévastés, comme si c’était un membre de leur famille qui avait été emmené », a déclaré Aziz Abu Sarah, un Palestinien américain qui gère MEJDI Tours, qui propose des voyages en Israël dirigés par des guides des deux côtés du conflit. .

« J’espère que les gens qui l’ont emmenée réalisent qui elle est et à quel point elle est une belle personne », a ajouté Abu Sarah.

Même si Abu Sarah et d’autres amis et membres de la famille ne savent pas exactement ce qui est arrivé à Silver, le manque de nouvelles les amène à croire qu’elle fait partie des captives israéliennes à Gaza.

« Personne ne nous a encore dit si des soldats israéliens étaient arrivés chez elle », a déclaré son fils Yonathan Zeigan. Le journal canadien Globe and Mail. « Il est donc possible qu’elle soit morte là-bas, à l’intérieur. Mais d’après ce que nous comprenons, elle est à Gaza.

Gershon Baskin, un activiste qui a aidé à négocier la libération de Gilad Shalit, un soldat israélien capturé par le Hamas en 2006 et libéré cinq ans plus tard, connaît Silver depuis plus de 30 ans.

« Elle a beaucoup d’amis à Gaza et dans la communauté bédouine en Israël qui, j’en suis sûr, veulent qu’elle soit rendue en toute sécurité à sa famille », a-t-il déclaré dans un message à NBC News. «C’est une grande tragédie pour sa famille et pour nous tous. Je suis sûr qu’elle sera là pour aider plus de 100 autres otages, et je ne doute pas que ses ravisseurs auront un grand respect pour elle.

Vivian Silver lors d’un rassemblement pour Women Wage Peace, un groupe composé de milliers de femmes arabes et juives cherchant une solution au conflit israélo-palestinien. via womenwagepeace.org.il

Silver, né et élevé à Winnipeg, a déménagé en Israël en 1974.

Elle a d’abord travaillé pour une organisation à but non lucratif vouée à la justice sociale et à l’égalité des sexes. Des années plus tard, en 1998, elle est devenue directrice exécutive de l’Institut du Néguev pour les stratégies de paix et de développement, où elle a lancé une initiative visant à former et responsabiliser les populations locales. Communauté arabe bédouine.

Elle et sa partenaire arabe, Amal Elsana Alh’jooj, ont reçu le Prix Victor J. Goldberg pour la paix 2011 de l’Institut pour l’éducation internationale, basé à New York. Les juges ont salué leurs « efforts visant à promouvoir la paix et le développement au sein de la société ».

Début 2014, elle prend sa retraite, devient grand-mère et se retrouve dans une période de remise en question.

« J’ai dû reconnaître qu’après 40 ans d’activisme pour la paix, la gauche, dont j’étais fière d’être membre, n’avait pas réussi à atteindre son objectif de mettre fin au conflit israélo-palestinien », a-t-elle écrit dans un communiqué de 2018. article de blog. « J’ai décidé que je ne ferais plus la même chose, que je devais trouver une autre voie. »

Elle est devenue dirigeante de Women Wage Peace, une organisation populaire composée de milliers de femmes arabes et juives cherchant une solution au conflit israélo-palestinien.

« J’ai passé beaucoup de temps à Gaza jusqu’au déclenchement de la deuxième Intifada. Nous avons continué à travailler avec des organisations en Cisjordanie », a écrit Silver dans son message. «C’est pourquoi cela m’exaspère particulièrement lorsque les gens prétendent : ‘Nous n’avons pas de partenaire de l’autre côté !’ Personnellement, je connais tellement de Palestiniens qui aspirent à la paix, tout autant que nous.

De retour au pays, des amis de longue date au Canada voient Silver comme un modèle d’activisme et de clarté morale.

« C’est quelqu’un qui a toujours, toujours travaillé pour ce en quoi elle croit, et elle croit en la paix et en une société partagée en Israël », a déclaré Lynne Mitchell, qui a rencontré Silver lors d’un événement de l’organisation de jeunesse B’nai B’rith alors qu’ils étaient 15. « Elle y est allée dans ce but quand elle était très jeune et y est restée fidèle toute sa vie. »

Silver est veuve et mère de deux fils, qui vivent tous deux aux États-Unis. Son mari américain est décédé il y a quatre ans, ont déclaré des amis.

L’activisme de Silver allait au-delà de la direction de marches et de rassemblements.

En plus de transporter les habitants de Gaza vers les hôpitaux israéliens pour des traitements contre le cancer, ont expliqué ses amis, elle s’est également rendue à la frontière pour s’assurer que les travailleurs arabes qui travaillaient dans son kibboutz étaient payés pendant les périodes où ils n’avaient pas le droit d’entrer en Israël.

D’autres qui travaillent pour promouvoir la paix en Israël considèrent Silver comme un « titan dans notre espace », a déclaré John Lyndon, directeur exécutif de l’Alliance pour la paix au Moyen-Orient, un réseau de plus de 160 organisations israélo-palestiniennes engagées dans la construction de la paix au niveau local.

« Il est facile d’être de gauche et favorable à la paix si vous vivez au nord de Tel Aviv. Elle vit à la frontière de Gaza, juste dans l’endroit le plus difficile pour les Israéliens, où vous ne pouvez pas échapper à la réalité du conflit », a-t-il déclaré. a déclaré. « Et ce n’est pas seulement l’endroit où elle vit, c’est ce qu’elle fait à chaque heure de chaque jour. Elle marche dans le sens. »

Un nombre indéterminé de soldats et de civils israéliens ont été pris en otage par des combattants du Hamas qui ont afflué en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne samedi. pour lancer une attaque surprise d’une ampleur stupéfiante. Plus de 100 personnes ont été découvertes mortes au kibboutz de Silver, selon l’organisation israélienne de secours bénévole ZAKA.

Lundi, un porte-parole de la branche militaire du Hamas a déclaré que les militants tueraient un otage civil chaque fois qu’Israël ciblerait des civils dans leurs maisons à Gaza « sans avertissement ».

Trois jours avant l’assaut du Hamas, Silver avait dirigé un rassemblement à Jérusalem où des milliers de femmes – juives et arabes, laïques et religieuses – marchaient côte à côte. Des dignitaires d’Israël, de Finlande et d’Irlande étaient également présents, selon Les femmes veulent la paix.

Brown, la femme qui a reçu le texte de Silver au moment où l’attaque se déroulait, a déclaré qu’elle avait embrassé chaleureusement ses collègues de Women Wage Peace avant de se dire adieu.

Silver lui a dit de venir visiter son kibboutz. C’est tellement calme là-bas, a-t-elle dit, selon Brown, qui vit à Tel Aviv.

« Je suis content de l’avoir serrée dans mes bras mercredi », a déclaré Brown. « Et j’espère vraiment que ce n’est pas la dernière fois que je la serre dans mes bras. »