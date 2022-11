Un militant ougandais vivant dans le Vermont obtient un sursis d’expulsion

ST. ALBANS, Vermont (AP) – Les autorités du Vermont disent qu’un activiste ougandais qui a fui son pays d’origine après avoir déclaré avoir été torturé à plusieurs reprises pour son travail en faveur des droits humains et qu’il craindrait pour sa vie s’il était expulsé peut rester encore un an.

Steven Tendo, un pasteur de 37 ans, s’est vu accorder mardi un sursis d’un an pour expulsion ou renvoi. Après une réunion dans un bureau des services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis dans le nord du Vermont, il a remercié les deux douzaines de défenseurs et d’amis qui se sont rassemblés à l’extérieur du bâtiment pour montrer leur soutien. Le journal VTDigger a d’abord rendu compte de son cas dans le Vermont.

“Vous vous êtes mobilisés, vous avez parlé en mon nom, vous avez versé votre cœur”, a déclaré Tendo à la petite foule. “Je veux dire, je ne peux pas exprimer ce que je ressens mais je suis si heureux et je promets que je vais être un Vermontois très prospère.”

En Ouganda, Tendo a lancé l’organisation à but non lucratif Eternal Life Organization International Ministries, qui, selon lui, a notamment aidé les jeunes à voter, les jeunes incarcérés et ceux qui demandent des réformes à s’exprimer de manière légale et organisée. Le gouvernement ougandais a finalement considéré l’organisation comme une menace et l’a pris pour cible, a-t-il déclaré. À partir de 2012, il dit avoir été torturé à plusieurs reprises et que des agents du gouvernement lui ont coupé le bout de deux doigts. Il a été arrêté plusieurs fois sur de fausses accusations mais n’a jamais été condamné, a-t-il déclaré.

Des courriels ont été envoyés à l’ambassade de la République d’Ouganda à Washington, DC, sollicitant des commentaires.

L’environnement des droits de l’homme en Ouganda a considérablement diminué au cours de l’année écoulée, selon le rapport mondial 2022 de Human Rights Watch. Au printemps 2021, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que l’élection au cours de laquelle le président de longue date Yoweri Museveni a remporté un sixième mandat “n’était ni libre ni équitable”. En annonçant certaines restrictions de visa, Blinken a déclaré que « les candidats de l’opposition étaient régulièrement harcelés, arrêtés et détenus illégalement sans inculpation. Les forces de sécurité ougandaises sont responsables de la mort et des blessures de dizaines de passants innocents et de partisans de l’opposition.

Tendo a fui l’Ouganda et, fin 2018, a demandé l’asile aux États-Unis et une protection en vertu de la Convention contre la torture. Pendant un peu plus de deux ans, il a été détenu au Port Isabel Service Processing Center au Texas où un juge ne l’a pas trouvé crédible et lui a refusé l’asile. Pendant sa détention – qui, selon Tendo, était pire que la torture qu’il a endurée en Ouganda – sa santé a décliné. Il a dit qu’on lui avait refusé un régime alimentaire pour gérer son diabète, qu’il n’avait pas été autorisé à vérifier son taux de sucre et qu’il était devenu aveugle à cause de son taux de sucre incontrôlé.

En août 2020, 44 membres du Congrès ont écrit une lettre au secrétaire par intérim du Département de la sécurité intérieure demandant de toute urgence que l’expulsion de Tendo soit interrompue et qu’il soit libéré pour « des raisons médicales mettant sa vie en danger ». Amnesty International et d’autres organisations ont également demandé sa libération, ce qui a eu lieu en février 2021. Un e-mail a été envoyé à l’ICE pour solliciter des commentaires.

Après sa libération, Tendo a été invité par le Central Vermont Refugee Action Network à vivre dans le Vermont, où il travaille maintenant au DREAM Program Inc., une organisation à but non lucratif qui aide les jeunes, et il a un travail de nuit séparé. Il a subi une opération pour corriger la vision d’un œil.

Le fondateur du programme DREAM, Michael Foote, a décrit Tendo comme “fantastique”, alors qu’il se tenait mardi avec d’autres devant le bureau de l’immigration pour le soutenir.

“Il dégage du charisme et du leadership et il a donc été un véritable atout du côté de la collecte de fonds, sur lequel il se concentre, mais aussi un pont important vers la nouvelle communauté américaine dans la région du comté de Chittenden”, a-t-il déclaré.

Dian Kahn, membre du Central Vermont Refugee Action Network, qui a aidé Tendo pendant environ neuf mois lors de son arrivée dans le Vermont, se tenait également à l’extérieur du bâtiment.

“Steven est une personne brillante, attentionnée et très spéciale qui veut vraiment apporter le bien à la communauté et dans le Vermont, ce sont nos valeurs ici pour beaucoup d’entre nous”, a-t-elle déclaré.

Les fonctionnaires de l’État ont également pris sa cause. En novembre, la délégation du Congrès du Vermont et la lieutenante-gouverneure Molly Walsh ont écrit des lettres à la directrice par intérim de l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis lui demandant «d’exercer son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites dans le cas de M. Tendo». Amnesty International a également envoyé une lettre indiquant que son “expulsion constituerait une grave injustice et une violation manifeste des obligations des États-Unis de ne pas renvoyer une personne vers d’éventuelles persécutions ou tortures”.

Tendo a fait appel de la décision du juge lui refusant l’asile auprès de la Commission des recours en matière d’immigration et a été rejeté, puis a perdu son appel pour une révision de cette décision devant un tribunal fédéral. Il dit qu’il prévoit de parler avec des avocats de ce qu’il faut faire ensuite. Il est intensément reconnaissant pour tout le soutien et dit qu’il aime le Vermont et qu’il est un Vermontois.

“J’ai la passion d’aider les personnes dans le besoin et de devenir une solution”, a-t-il déclaré.

Lisa Rathke, l’Associated Press