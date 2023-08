Un militant nigérien lié à la junte dit « accepter » le régime ou risquer la guerre

NIAMEY, Niger –

La seule façon d’éviter un conflit entre les soldats mutins qui ont évincé le président du Niger et les pays de la région menaçant d’une invasion pour le réinstaller est de reconnaître le nouveau régime, a déclaré à l’Associated Press un défenseur des droits lié à la junte.

Dans sa première interview avec les médias occidentaux vendredi, Insa Garba Saidou, un militant local qui soutient les nouveaux dirigeants militaires du Niger dans ses communications et dit qu’il est en contact direct avec eux, a déclaré qu’il n’y aurait pas de dialogue avec les pays de la région tant qu’ils n’auraient pas reconnu le nouveau chef. d’État.

Il y a près de trois semaines, des soldats mutins dirigés par le chef de la garde présidentielle, le général Abdourahmane Tchiani, ont renversé le président démocratiquement élu de ce pays d’Afrique de l’Ouest, affirmant qu’ils pourraient faire un meilleur travail pour protéger la nation contre la violence djihadiste croissante liée à al-Qaida et le groupe État islamique. Tchiani a été déclaré à la tête du pays.

Le bloc régional ouest-africain, la CEDEAO, a menacé de recourir à la force militaire si le président Mohamed Bazoum, qui a pris ses fonctions il y a deux ans, n’était pas libéré et réintégré. Cependant, la junte a rejeté ses avertissements et a refusé la plupart des tentatives de dialogue.

« Il n’y a qu’une seule option, accepter le régime ou la guerre », a déclaré Saidou. « C’est fini pour Bazoum, il faut l’oublier. C’est fini, c’est une perte de temps d’essayer de le restaurer. Ce n’est pas possible », a-t-il dit.

Jeudi, la CEDEAO a déclaré qu’elle avait ordonné le déploiement d’une « force en attente » pour restaurer la démocratie au Niger après l’expiration de son délai pour rétablir Bazoum. On ne sait pas quand ni où la force sera déployée, mais les analystes disent qu’elle pourrait inclure jusqu’à 5 000 soldats de pays comme le Nigeria, le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

Alors que le bloc dit vouloir que la médiation prévale, les multiples tentatives de la CEDEAO, ainsi que d’autres, ont peu donné.

La semaine dernière, une proposition de visite de la CEDEAO, des Nations unies et de l’Union africaine a été rejetée au motif de « raisons évidentes de sécurité dans cette atmosphère de menace » contre le Niger. Un jour plus tôt, un haut diplomate américain avait rencontré des membres de la junte mais n’avait pas pu parler avec Tchiani ni voir Bazoum.

De nombreux pays occidentaux considéraient le Niger comme l’un des derniers pays démocratiques de la région du Sahel, la vaste étendue au sud du désert du Sahara, avec lequel ils pourraient s’associer pour repousser la menace djihadiste croissante. Des centaines de millions de dollars ont été investis dans l’équipement et la formation de l’armée nigérienne par des forces françaises et américaines spécialisées, qui pourraient désormais être utilisés par la junte pour renforcer son emprise sur le pouvoir.

Le régime militaire est déjà en train de se retrancher, nommant un nouveau gouvernement et attisant le sentiment anti-français envers son ancien dirigeant colonial, pour renforcer son soutien.

Des mercenaires du groupe Wagner, lié à la Russie, opèrent déjà dans une poignée d’autres pays africains et sont accusés d’avoir commis des violations des droits de l’homme. Plus tôt ce mois-ci, lors d’un voyage au Mali voisin, qui est également dirigé par un régime militaire et coopère avec Wagner, la junte aurait demandé de l’aide aux mercenaires.

Quelques jours après l’ordre de la CEDEAO de déployer la force en attente, on ne sait toujours pas ce que cela implique ou s’ils vont envahir. Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine pourrait annuler la décision s’il estimait que la paix et la sécurité plus larges sur le continent étaient menacées par une intervention, selon des analystes. L’Union africaine devrait se réunir lundi pour discuter de la crise au Niger.

Certains experts du Sahel disent que l’insistance sur la force est une couverture pour épargner à la CEDEAO l’embarras d’avoir proféré une menace sans réelle capacité ni idée de la façon de l’exécuter. « Le bloc agit comme un joueur de poker qui a essayé (de) bluffer et, lorsqu’il a été appelé, a augmenté les enchères pour gagner du temps », a déclaré Peter Pham, ancien envoyé spécial américain pour la région du Sahel en Afrique de l’Ouest et éminent collègue de l’Atlantique. Conseil.

Si des combats s’ensuivent, les armées les plus expérimentées au combat et les mieux équipées d’Afrique de l’Ouest appartiennent au Niger ou lui sont favorables, comme le Mali et le Burkina Faso. Les deux pays se sont opposés à l’intervention et ont envoyé des délégations au Niger pour discuter des efforts de défense conjoints.

Les travailleurs humanitaires restés au début du coup d’État sont évacués par des vols de l’ONU vers le Burkina Faso. Plusieurs vols sont partis vendredi et d’autres sont prévus samedi, selon un étranger qui part sur l’un des vols et n’a pas voulu être nommé en raison de la sensibilité de la situation

En prévision d’une éventuelle invasion, certains Nigériens ont également déplacé leurs familles hors de la capitale. Mais d’autres disent qu’ils n’iront nulle part et veulent que la CEDEAO négocie une transition pacifique du pouvoir avec la junte.

« (Ce que) nous voulons faire maintenant, c’est mettre les choses en ordre et passer à autre chose. … Nous ne nous attendons pas à ce que la CEDEAO en tant que société africaine vienne nous attaquer de cette manière. Ce n’est pas le meilleur, nous ne sommes pas vraiment heureux », a déclaré Moussa Ahmed, un vendeur de nourriture à Niamey.

Saidou, l’activiste qui soutient la junte, a déclaré que peu importe comment la CEDEAO envisage d’envahir, que ce soit par voie terrestre via le Bénin ou le Nigeria voisin ou par voie aérienne, toute attaque contre le palais entraînera la mort de Bazoum. Bien qu’il n’ait pas confirmé un plan délibéré pour assassiner le président désormais évincé, il a déclaré que si une invasion commençait, les soldats le tueraient.

« Il n’y a plus personne parmi les soldats encore fidèles à Bazoum », a-t-il dit.

Il a rejeté les informations selon lesquelles les conditions de détention à domicile de Bazoum dans son enceinte présidentielle étaient désastreuses et a déclaré qu’il avait accès à des soins médicaux si nécessaire et qu’il avait toujours son téléphone, signe que personne ne voulait lui faire de mal. Il n’a pas dit comment il avait eu connaissance de l’état du président. Saidou a déclaré qu’il était détenu pour sa propre sécurité et que la seule façon pour Bazoum d’être libéré était que la CEDEAO accepte que son mandat soit terminé.

Les proches du président brossent cependant un tableau beaucoup plus sombre.

Depuis le coup d’État du 26 juillet, Bazoum est confiné avec sa femme et son fils dans le sous-sol de son enceinte présidentielle, qui est entourée de gardes et est maintenant coupée des réapprovisionnements en nourriture, électricité, eau et gaz de cuisine. L’ambassadeur du Niger aux États-Unis, Mamadou Kiari Liman-Tinguiri, a déclaré à l’AP que la junte tentait de l’affamer à mort.

Vendredi, le chef des droits de l’homme des Nations unies, Volker Turk, s’est dit extrêmement préoccupé par la détérioration rapide de l’état de Bazoum, qualifiant le traitement de la famille « inhumain et dégradant » et en violation du droit international des droits de l’homme.



——



Le journaliste d’Associated Press Jamey Keaton à Genève y a contribué.