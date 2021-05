Un militant LGBTQ achète une maison de peinture aux couleurs de la fierté en face de l’église pour protester contre l’homophobie

L’église baptiste de Westboro au Kansas, aux États-Unis, est considérée comme un groupe religieux extrémiste et anti-gay par Centre de droit de la pauvreté du Sud. En réponse aux manifestations anti-LGBTQ + organisées par l’institution dans le passé, un homme du nom d’Aaron Jackson a acheté une maison de l’autre côté de la rue opposée de l’Église en 2012 et l’a peinte aux couleurs du drapeau de la fierté.

Aaron est le fondateur de l’organisation à but non lucratif Planting Trees. Il a lancé de nombreuses campagnes pour soutenir l’environnement et la communauté LGBT, et l’achat de Topeka House en faisait partie.

Alors que l’église controversée prétend que «l’homosexualité est un péché», Aaron a acheté la maison pour enregistrer son opposition à la croyance haineuse de l’organisation. Il a acheté la maison en 2012 à 81 400 $ et a emménagé avec son collègue. Plus tard, en 2013, il a fait peindre la maison dans les couleurs vives de « l’arc-en-ciel » et l’a surnommée « Maison de l’égalité ».

Selon INITIÉ , l’église a appelé la maison «Sodomite Rainbow House» qui glorifie le péché. L’institut religieux a également déclaré que les fondateurs de la maison se sont moqués, se sont rebellés et ont montré leur haine pour le Seigneur Jésus-Christ.

La maison est le symbole de l’égalité et continue d’attirer les visiteurs, a déclaré Aaron. Il reçoit environ 150 visiteurs en moyenne quotidiennement. Mais les chiffres sont tombés à 20 et 40 en raison de la pandémie.

«Chaque fois que quelqu’un voit une photo de l’église baptiste de Westboro, pour toujours, il voit une maison de la fierté. C’était mon intention principale », a-t-il déclaré.

Il a également révélé qu’à l’origine, il pensait que la fondation vendrait la maison Equality dans quelques mois et qu’elle sert maintenant de siège à l’organisation. Il espère que lorsque les enfants LGBTQ + verront la maison, ils se verront égaux à tous. Ils ne devraient pas se sentir moins que quiconque, même si les gens comme l’église baptiste de Westboro prêchent qu’ils sont en quelque sorte inférieurs aux autres.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici